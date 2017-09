Problémy s autobusy si vyžádaly krizový plán

Kladensko - Problémy s autobusy na Kladensku stále trvají, a tak Středočeský kraj spolu s organizacemi ROPID a IDSK představují krizový plán, který by měl zajistit bezproblémového provozu autobusové dopravy na Kladensku v první školní den, tedy v pondělí.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Pomoc by k němu mohla například také pomoc ostatních dopravců. V pondělí bude podle mluvčího středočeského kraje Pavla Lochaře navíc lidem v terénu pomáhat maximum informátorů a dispečerů. Pomoci by mohla také železnice, protože v neděli skončila výluka na trati Kladno – Praha. "Společně s organizátory dopravy IDSK a ROPID se Středočeský kraj snaží připravit na případné problémy způsobené autobusovým dopravcem ČSAD MHD Kladno, tak aby se zítra všichni žáci dostali do škol a lidé do zaměstnání. Krizový plán by měl v případě výpadku spojů kladenského dopravce zmírnit dopad na cestující. Za selhání ČSAD MHD KLADNO vyvodím důsledky, včetně uplatnění smluvních sankcí a odebrání linek,“ řekla v neděli hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).



Středočeský kraj informoval, že přestože bylo v pátek ČSAD MHD Kladno znovu vyzváno k řešení situace, problémy na jeho linkách stále přetrvávají a situace se nelepší. Výpadky se podle kraje týkají nejen nově integrovaných linek, ale i těch stávajících. „Ani během uplynulého víkendu se bohužel nepodařilo zajistit všechny plánované spoje na Kladensku. Díky aktivnímu přístupu našeho Koordinačního dispečinku jsme aspoň eliminovali případy, kdy by některé obce nebyly obslouženy autobusy vůbec. Dále se ve spolupráci s dopravcem snažíme přesunutím některých dostupných autobusů mezi linkami minimalizovat dopady na cestující,“ uvádí Petr Tomčík, ředitel ROPID.



Jelikož je očekáván tento týden další nárůst počtu cestujících kvůli zahájení školního roku, podobně rozsáhlé výpadky provozu jako minulý týden jsou podle mluvčího středočeského kraje Pavla Lochaře nepřijatelné. „Povolali jsme proto všechny dostupné dopravce a požádali je o pomoc, ať už na linkách ČSAD MHD Kladno nebo jako posílení na svých vlastních linkách, které jsou v důsledku výpadků ČSAD MHD Kladno přetěžovány“, řekl Martin Jareš, zástupce ředitele IDSK pro dopravu a dodal, že i kdyby vyjely všechny autobusy ČSAD MHD Kladno, nasadí dopravce EXPRESCAR na rychlíkovou linku 399 ve špičkách na vybrané spoje preventivně kloubový autobus, navíc bude připravena také operativní záloha na posílení dalších spojů linky 399.



Pomoci vytíženým autobusům by mohly také vlaky. Pokud by kladenské autobusy nevyjely, je navíc připravena pomoc ostatních kladenských dopravců, kteří jsou schopni operativně posílit linku 330.