Projekt Teplá židle zahřeje bezdomovce

Kladno - Stejně jako v minulých letech i letos se budou mít v Kladně lidé bez domova kam ukrýt před mrazivým počasím.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Pro bezdomovce znamenají nízké noční teploty velké riziko. Proto pro ně v Kladně opět po roce začal fungovat projekt s názvem Teplá židle, který zajišťuje Český červený kříž Kladno ve spolupráci s Městskou policií. Na jeho provozu se město podílí každoroční účelovou dotací," řekla Kladenskému deníku mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

O tom, že je tento projekt potřebný, svědčí i fakt, že podle sociálního odboru kladenského magistrátu počet lidí bez domova mírně stoupá. Aktuálně jich ve městě je podle odhadů sedm desítek.

„Přežití zimních měsíců lidem bez přístřeší projekt Teplá židle do značné míry ulehčuje. Pokud spadnou teploty pod mínus deset stupňů Celsia, mají lidé bez domova každý den v době od 20 do 6 hodin možnost pobývat v zařízení Českého červeného kříže. Zde se mohou vykoupat, převléci se do čistého prádla a dostanou teplý nápoj i jídlo. Navíc mohou v zařízení také přespat. To vše zdarma," sdělila Lenka Růžková.

Dále je v zařízení každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin možnost se vykoupat a převléci se do čistého prádla, a to bez závislosti na tom, jaká panuje venkovní teplota.

„Pro případy nutné péče jsou pracovníci Českého červeného kříže navíc připraveni každý den v prostorách svého centra v Kročehlavech od 9 do 16 hodin poskytnout oblečení a teplé nápoje," dodala Lenka Růžková.

Při této službě pomáhají městští strážníci. Ti v průběhu dne prostory pravidelně kontrolují a v nočních hodinách zajišťují nepřetržitý dohled v ubytovacím zařízení. Péče Českého červeného kříže o lidi bez přístřeší ale není pro všechny automatická. „Pokud by případní klienti chtěli těchto služeb využít, musí splňovat zásadní podmínku. Tou je, že nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky," sdělila Růžková. „Pokud je klient v podnapilém stavu, strážníci jej ze zařízení vykáží," potvrdil mluvčí kladenských strážníků Milan Krupka.

A jak vše vypadá v praxi? Člověk nejprve přijde na příjem, kde dostane čisté oblečení a pytel, do kterého po osprchování dá špinavé věci. Následně se převlékne do čistého. Dále dostane jídlo a čaj. Poté se může přesunout do místnosti, kde je puštěná televize.

Na zajištění základní pomoci bezdomovcům v zimních měsících každoročně město Kladno vyčleňuje okolo půl milionu korun.