Psí útulek ve Pcherách je některým lidem stále trnem v oku

Pchery - Kladenský deník v minulosti opakovaně informoval o záležitosti kolem psího azylu Naděje ve Pcherách. Ten zde dlouhé roky provozuje na pozemku za vesnicí Dagmar Harigelová. Přestože útulku nikdo nikdy nevystavil stavební povolení a jeho majitelka už dostala nejednu pokutu i příkaz, aby kotce zlikvidovala, nestalo se tak.

Psí útulek. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Alena Hesová

Opustit lokalitu vytrvale odmítá, jelikož má platnou smlouvu na pronájem pozemku a na úředníky si stěžuje. Zákony České republiky jsou patrně na Dagmar Harigelovou krátké a žena na soukromém pozemku provozuje svoji oblíbenou činnost dál.

Kdyby nebylo stěžovatelů, patrně by se nic nedělo. Lidé se ale opakovaně ozývají a poukazují na to, že Azyl Naděje není zřejmě útulkem v pravém slova smyslu. Podle čtenářky Deníku jde o neřízenou množírnu psů, která je majitelce obživou. Ta naopak tvrdí, že zařízení dotuje. Jak pokračuje ve svém dopise stěžovatelka, chlupáčů v azylu žije v současnosti na sedm desítek, na procházky s nimi nikdo nechodí. Dalších zhruba dvacet psů má chovatelka údajně doma.

„To, co jsem v psím útulku viděla, mnou otřáslo a změnilo mi život natolik, že jsem se rozhodla poslat podnět ke kontrole na Krajskou veterinární správu," říká stěžovatelka. „Psi žijí v azylu ve výkalech, společně, do toho i březí feny. Prostě hrůza. Zvířata mají minimum pohybu nebo žádný, socializace neexistuje. Paní Harigelová navíc odmítá dávat psy k adopci," dodává pisatelka.

Kladenský deník se proto vydal ve středu na místo, aby zjistil situaci. Stejně jako kdykoli před tím nebyla chovatelka z návštěvy nadšena. O ukázku zvířat ani fotografování nestála, prý ať přijdeme ve čtvrtek, až dorazí veterinář.

„Mysleli jsme, že se Dagmar Harigelová se psy odstěhuje, jak před časem říkala, ale z toho sešlo. Je to neřešitelná situace. Vadí mi, že je psinec nedaleko školy a její štěňata měla i nějakou nemoc. To by se mělo řešit. Stavební úřad v Kladně jí nařídil už několikrát kotce zbourat, stejně jako na kraji. Ona přesto provozuje útulek dál a na úředníky navíc podala stížnost," krčí rameny starosta Pcher František Dufek.

Dagmar Harigelová zarytě tvrdí, že svoje psí svěřence miluje a neopustí je za nic na světě. Podle jejích slov jsou vyvíjeny tlaky zejména ze strany těch, kteří by chtěli nakládat s pozemky v sousedství. Jak zjistil Kladenský deník, chovatelka provozuje psí azyl na pozemcích rodiny Novákových z Prahy.

„Maminka měla ráda zvířata, takže paní Harigelové pozemek za obcí před lety pronajala, aby zde mohla mít opuštěné psy. Maminka zemřela, ale smlouva je platná dál. Pozemek podědily moje děti a jelikož ho zatím na nic nepotřebují, není důvod smlouvu s nájemkyní rušit," řekl majitel pozemků ve Pcherách Vladimír Novák z Prahy.

To že si Dagmar Harigelová stěžuje na špatné zacházení ze strany úředníků a případ zatím nikam nevede, potvrdil včera i mluvčí Středočeského krajského úřadu Pavel Lochař: „Vlastník stavby podal v říjnu 2015 u Krajského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu, kterým bylo potvrzeno zamítnutí žádosti o dodatečné povolení útulku. Zároveň podal žádost o odkladný účinek žaloby, kterou soud svým usnesením z listopadu 2015 zamítl. V lednu 2016 byl kompletní spis předán soudu, do dnešního dne nebylo o žalobě rozhodnuto," sdělil mluvčí.