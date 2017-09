Rabasovou ulicí v Kladně už se dá zčásti projet

Kladno - Horní polovina Rabasovy ulice už opravena a průjezdná přes parkoviště nad Trilobitem.

"Řidiči již mohou jezdit po novém odvodněném asfaltovém povrchu vozovky s vodorovným i svislým dopravním značením, využívat mohou parkovací pásy z betonové vsakovací dlažby i chodníky ze zámkové dlažby. Prostor osvětluje nové veřejné osvětlení a finišují zde i zahradnické práce a parkové úpravy," řekla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.



Stavaři se následně přesunuli do spodní části ulice. Ta bude uzavřená po obou stranách do 15. října od vjezdu na parkoviště nad Trilobitem až po výjezd do ulice L. Janáčka z důvodu výstavby parkovacích pruhů. I v této části budou pokračovat práce spojené s rekonstrukcí chodníků, úpravou dešťové kanalizace, instalací veřejného osvětlení a zahradnických prací.



"Připomínáme, že po celou dobu rekonstrukce mohou rezidenti Rabasovy ulice parkovat v 2. podzemním podlaží obchodního domu Central. Oprávnění k parkování a další potřebné informace získají zájemci na Infokiosku naproti hlavnímu vstupu," dodala mluvčí.