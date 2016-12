Ředitel kladenské nemocnice ve funkci končí

Kladno - Ředitel kladenské nemocnice Vladimír Lemon bude šéfovat tomuto zdravotnickému zařízení už jen do konce ledna. Hlavním důvodem je prý ztrátové hospodaření ve špitále. S tímto tvrzením se však Lemon neztotožňuje.

Vladimír Lemon na návštěvě v Kladenském deníkuFoto: Deník

Nové představenstvo kladenské nemocnice odvolalo ředitele Vladimíra Lemona. Z funkce odejde ke dni jmenování svého nástupce, potvrdil hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Martin Kupka (ODS). Podobnou situaci očekává náměstek také v mladoboleslavské nemocnici.



Lemonovo odvolání žádalo nové vedení kraje kvůli ztrátovému hospodaření.



Loni kladenská nemocnice vykázala ztrátu 185 milionů Kč. Na dotaz ohledně hospodaření odpověděl Vladimír Lemon už před měsícem následovně: „Ztráta je samozřejmě veliká, protože jsme do ní dali všechny položky, které nám pojišťovny měly zaplatit, možná ještě zaplatí, ale dosud nezaplatily. Udělali jsme to proto, že chceme mít čistý stůl a nehodláme



zkreslovat hospodářský výsledek,“ vysvětluje počínání managementu špitálu Vladimír Lemon.



Odvolání ředitelů nemocnic umožňuje nové složení orgánů nemocnic. Krajští zastupitelé odvolali dosavadní představenstva a dozorčí rady ustavené za bývalého vedení ČSSD a KSČM a obsadili je novými lidmi.



Jméno nového ředitele by mělo být známo na konci ledna. „Do výběrového řízení se hlásit nebudu, a funkci předám svému nástupci,“ uvedl současný ředitel nemocnice Vladimír Lemon.

Už delší čas se spekuluje, že ve funkci by ho mohl vystřídat poslanec a bývalý hejtman Petr Bendl (ODS), který byl v pondělí krajskými zastupiteli zvolen do představenstva nemocnice. Takové spekulace náměstek Martin Kupka odmítá.