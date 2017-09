Ředitel slánské nemocnice končí, špitál nikoli

Slaný - Ředitel Nemocnice Slaný Jiří Šimák rezignoval na svoji funkci. Přestože byl ve vedení špitálu dvě desetiletí a jedním ze dvou nejdéle sloužících ředitelů nemocnic v České republice, z této manažerské funkce na vlastní žádost odchází. Jak řekl už na zasedání zastupitelstva, nemocnici bude i dále nápomocen jako lékař na chirurgickém oddělení.

Nemocnice SlanýFoto: Deník

„Na pozici ředitele končím na vlastní žádost. Přece jen mi přibyly roky, děti vyrostly a rád bych se věnoval už jen chirurgii. Jiný důvod v tom nehledejte. Rozhodl jsem se sám počátkem roku a nyní mám dost času vše postupně předat svému nástupci,“ řekl ředitel Jiří Šimák.



„Výběrové řízení na nového ředitele nemocnice je již vypsáno a publikováno v odborných mediích, inzertních časopisech a tak podobně. Uzávěrka přihlášek je do 23. října. Poté zasedne výběrová komise. Cílem je vybrat nového ředitele, kterému bude současný ředitel nápomocen a do konce roku mu postupně předá agendu,“ řekl Kladenskému deníku starosta Slaného Martin Hrabánek.



Slánská nemocnice patří, podle radnice, dlouhé roky těm, které hospodaří se ziskem a není pravdou, že by byla ze strany města málo podporována. „Protože vnímáme situaci ve zdravotnictví, zejména nutnost investovat prostředky do zlepšení nemocničního prostředí a nových přístrojů, rozhodli jsme na zastupitelstvu města navýšit příspěvek na provoz o 5,2 milionu korun. Takže v letošním roce přispíváme nemocnici více než 10 miliony. Což je srovnatelné například s nemocnicemi v Jilemnici, Semilech a Jablonci nad Nisou,“ upozornil starosta.



Podle jeho slov pomůže dotace města uhradit provozní opravy a údržbu na vypůjčeném (od zřizovatele) přístrojovém vybavení konkrétně na rentgenologických přístrojích jeden milion korun a na údržbě CT 2,7 milionu korun. Dále pak 1,5 milionu korun poslouží k úhradě oprav ve východní a západní části nemocnice.



Jaké prostředky dostane nemocnice od zřizovatele, tedy z pokladny města, v příštím roce je předčasné říkat. „Aktuálně pracujeme na rozpočtu města, včetně příspěvku pro městem zřizované organizace,“ dodal Hrabánek.



Na dotaz, který padl i na zastupitelstvu ze strany opozice, proč dosud neexistoval v městské nemocnici kontrolní mechanismus, což bývá standardně dozorčí rada, odpověděl starosta následovně: „Není pravdou, že neexistoval kontrolní mechanismus. Doposud byla kontrolním mechanismem rada města, tak jako je tomu například u Veřejné sportovní haly. Nicméně na zastupitelstvu města bylo domluveno, že zastupitelstvo zřídí s účinností od 1. ledna 2018 dozorčí radu Nemocnice Slaný. Domnívám se, že v tomto kontrolním a poradním orgánu by měl být zástupce z řad lékařského personálu. Nyní budou zpracována práva a povinností dozorčí rady do zřizovací listiny nemocnice. Všechny naše kroky, včetně finančních, jsou signálem, že nám jde o rozvoj nemocnice,“ zdůraznil starosta Hrabánek.



Zda se i v budoucnu slánská nemocnice i před podporu městem udrží bude v následujícím období také otázkou pro pojišťovny. V prosinci příštího roku končí všem lůžkovým zařízením rámcové smlouvy s pojišťovnami. Ty dostanou do ruky mocný nástroj k tomu, jak některé nemocnice seškrtat.



Podle náměstka Všeobecné zdravotní pojišťovny, Petra Hoňka, se bude vše odvíjet od počtu výkonů provedených špitálem. Například porodnice, které neprovedou víc než pět stovek porodů ročně. Taková zařízení jsou podle Hoňka pro matku i pro plod nebezpečná. „Podobně by postupovali i jinde. Třeba pokud chirurg neprovádí operaci pankreatu (slinivky břišní, pozn. Red.) každý den, ale střihne si ji jen párkrát do roka, nebude to spojeno s kvalitou,“ domnívá se Honěk. S takovými špitály už by smlouvu na operace slinivky břišní neobnovoval. Dalším kritériem by mohla být chybovost nemocnice, kam se musejí pacienti do třiceti dnů vracet a nebo známkování nemocnice podle kvality a bezpečí.



Co se týká porodnosti, ta je ve Slaném dlouhodobě vysoká a pohybuje se kolem 800 porodů. V krajském hodnocení nemocnice očima pacientů si vedla slánská nemocnice vždy dobře a nejméně dvakrát obsadila druhé místo i třetí místo.

Z výroční zprávy Nemocnice Slaný, která má kolem 500 zaměstnanců

Počet porodů v roce 2016 – 766

Počet porodů v roce 2015 – 647 (dlužno připomenout, že v té době bylo rekonstruováno gyn.por oddělení)

Počet hospitalizací v roce 2016 – 12 467 (počet ošetřovacích dní/lůžkodny – 70 388)

Počet hospitalizací v roce 2015 – 12 224 (počet ošetřovacích dní/lůžkodny – 68 709)

Počet ambulantních vyšetření v roce 2016 – 293 tisíc

Počet ambulantních vyšetření v roce 2015 – 261 tisíc

Podle počtu anestezií provedou ve slánské nemocnici kolem 5000 operací ať už chirurgických, ortopedických či gynekologických.