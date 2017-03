Ředitel záchranné služby: Osm z deseti výjezdů je zbytečných

Kladno - /ROZHOVOR/ Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje sídlí v areálu Oblastní nemocnice Kladno. Lékař Martin Houdek (55) je ve funkci ředitele záchranky osm roků. V republice dnes patří kladenská základna ke špičkovým pracovištím, od nichž se kolegové z jiných krajů mohou učit.

Ředitel středočeské záchranné služby Martin HoudekFoto: Deník/Kateřina Husárová

Spolupráci se Středočeským krajem si chválíte, co je pro vás aktuální?

Počátkem roku se kromě jiného povedlo, že středočeským záchranářům byly zvýšeny platy o deset procent. Nové vedení kraje se k tomu postavilo čelem a peníze lidé dostali. Jinde to taková samozřejmost není.

Kolik výjezdů uskuteční středočeští záchranáři ročně?

Ročně přijmeme 300 tisíc telefonátů a uskutečníme přes 100 tisíc výjezdů. Máme 44 výjezdových stanovišť a přibližně 80 vozů. V kraji spolupracujeme ještě s dalšími dvěma subjekty, s Asociací samaritánů České republiky a společností Trans Hospital. Co se týká Kladenska, máme čtyři sanitní vozy, další tři na Slánsku, dvě sanity jsou v Hostivici, jedna v Novém Strašecí. Na Rakovnicku jsou přes den tři vozy a další dva v noci. Díky novému vedení pražské záchranné služby je teď i spolupráce s nimi na vynikající úrovni. Můžeme sami vyslat vrtulník, což předtím nebylo možné. Ušetří se tím spousta minut a současně je k případu vysílána i pozemní pomoc.

Kdo se na koordinaci práce záchranářů nejvíce podílí?

Je to kladenské operační středisko. Když jsem před lety na záchrance začínal, bylo středisek šest. Je to obrovský posun. Za to patří dík nejen operátorům, kteří do toho tehdy šli, ale zejména vedoucímu střediska Patriku Merhautovi. Muži a ženy, kteří jsou profesionálně vyškoleni, dělají dvanáctihodinové směny. Jejich práce je velmi zodpovědná, namáhavá a v obrovském stresu. Nyní máme kompletně nové počítačové vybavení za 36 milionů korun, na než jsme čerpali z 85 procent peníze z evropských fondů.

Moderní vybavení je jedna věc, ale jsou to přece jen stroje, jak jste pojištěni proti jejich kolapsu?

I kdyby zkolabovala technika, máme záložní operační středisko ještě na jiném místě v kraji, kde sedí nepřetržitě jeden operátor. K tomu vlastníme ještě i jedno vybavené mobilní středisko. Jsme schopni v případě krize řídit celý kraj z terénu.

Kolik výjezdů uskutečníte zbytečně?

Jak ukazují statistiky, z deseti výjezdů jich je až osm zbytečných, kde by stačila normální návštěva lékaře. Přesto žádný telefonát nepodceňujeme. Pracovníci operačního střediska vždy případ pečlivě a svědomitě vyhodnotí a podle toho postupují. Buď vyšlou na místo vůz a poskytnou telefonickou asistovanou první pomoc, nebo podají volajícímu jinou potřebnou radu. Na druhé straně opakuji, že v případě jakýchkoli pochybností o svém zdravotním stavu, je dobré si záchrannou službu vždy zavolat.

Lidé jsou často důmyslní, než by vyseděli frontu u lékaře, zavolají raději záchranku. Nemám pravdu?

Ano. Pacienti jsou čím dál více vzdělanější a mnohdy vědí, co mají říci do telefonu, například, že se jejich stav náhle akutně zhoršil, abychom museli přijet. Takový člověk má pochopitelně přednost. Přesto opakuji, že jsme tu pro pacienty a nechceme, aby se báli nám zavolat, kdykoli budou mít podezření, že je něco špatně. V operačním středisku sedí profesionálové a minimálně padesát procent hovorů vyřešíme jinak než výjezdem. Když to srovnám, od roku 2009 narostl počet výjezdů o třicet procent, kde má bohužel zastoupení řada banalit.

Co vás kromě zbytečných výjezdů nejvíce trápí?

Smutné je, že často suplujeme primární péči praktických lékařů a to vidím jako velký problém. Mají kapitační platbu, nejsou motivováni, aby ošetřili více pacientů, a to se děje ze sedmdesáti procent. Někteří doktoři si po dobu své dovolené na dveře napíší, ať si pacient v případě potřeby volá na linku 155. Záchranáři v poslední době také často nahrazují práci lékařů například v alzheimer centrech. Už to začínáme řešit s krajem, protože se situace stává neúnosnou. Nakonec i personál je v těchto zařízeních mnohdy zoufalý. Často tam není ani zdravotní sestra. Smluvní praktický lékař tam odmítne jít. Musel by být zaplacený a trvale na telefonu. Takové peníze mu ale nikdo nedá. V alzheimer centru na Kutnohorsku jsme evidovali i sto návštěv, což je výjezd denně. Přitom drtivá většina případů není pro nás. Je potřeba zákonem ošetřit, aby provozovatelé těchto zařízení měli povinnost zajistit lékařskou péči svým klientům a ne, aby jen vydělávali.

Ředitelé zdravotnických zařízení si stěžují na nedostatek lékařů. Je krize i v řadách záchranářů?

Zoufalý nedostatek lékařů je všude, i u nás na záchranné službě. Není výjimkou, že máme doktory sedmdesátníky. Každý se ale ve vyšším věku do sanity nehrne. Na středočeské záchrance máme 95 lékařů, 20 jich chybí. Částečně deficit suplujeme externími lékaři. Péči ovšem zajišťujeme na úkor zákoníku práce. Jinak to nejde. Snažíme se, abychom byli zařazeni na úroveň ostatních složek záchranného integrovaného systému a mohli fungovat 24 hodin denně. Vidím to však jako běh na dlouhou trať.

Kde budete chybějící doktory shánět?

Začnu se poohlížet v zahraničí. Nejlépe bude hledat na Ukrajině nebo v Rusku.

Nemáte strach z předsudků veřejnosti?

Rozhodně ne. Moje zkušenost s ukrajinskými lékaři je vynikající. Bylo by nespravedlivé na ně nahlížet s předsudky. Není úplně snadné, aby lékař mimo Evropskou unii dostal oprávnění u nás pracovat. Získá ho jen třeba deset procent z nich. A je to správné, přece nikdo z nás nechce, aby nás tu léčil kdejaký šaman. Co se týká slovenských lékařů, jejich zájem dělat u nás už není takový, jako tomu bývalo. Raději odcházejí za výdělkem do Rakouska.

Čím tedy doktory motivovat, aby šli pracovat na záchrannou službu?

Troufám si tvrdit, že lékaři u nás jsou lépe placeni než třeba v nemocnicích. Rádi bychom jim peníze i přidali, ale systém na to zkrátka nemá. Musíme si uvědomit, že záchranné služby jsou placeny zhruba ze třiceti procent z veřejného zdravotního pojištění a ze 70 a více procent z příspěvků kraje, což je v našem případě naprosto excelentní. Motivace je taková, že záchranářství je zkrátka poslání.

Je o obor záchranářství ze strany studentů zájem?

O obor je na fakultách enormní zájem, ale jak projdou mladí lékaři kolečkem chirurgie, interna, většinou se chytí tam. Díky tomu, že jsme vytvořili obor urgentní medicína, kam patří i sanitky a neodkladná péče, je to základní obor a slibujeme si od toho příliv nových lékařů. Jako středočeská záchranka jsme na topu mezi ostatními v republice. Našim zaměstnancům poskytujeme dále i psychosociální pomoc. To považuji za velmi důležité a hodnotím jako velký pokrok.

Když se srovnáte s jinými státy v Evropě, na jaké úrovni je záchranná služba v Česku?

Co se týká české záchranné služby, je na vysoké úrovni. Často jsme si myslívali, že nás na západě ve všem předčí, ale v tomhle ne. Náš systém je v mnohém propracovanější. Měli jsme také na co navazovat z dob socialismu. Garantujeme dojezdové časy. Na rozdíl od ciziny. Pravdou je, že na západě mají záchranáři nepoměrně vyšší platy. V tom se srovnávat nemůžeme. Uvědomit si ale musíme i to, že 80 procent lidí na světě nemá vůbec možnost si lékaře přivolat. Prostě není kam zavolat. Jsme na tom tehdy opravdu hodně dobře.