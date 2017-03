Ředitel záchranné stanice: Nekraďte matkám jejich mláďata

Kladno - Blíží se jaro a s ním přicházejí na svět mláďata, provozovatelé záchranných stanic proto více než kdy v roce apelují na veřejnost, aby byli lidé ve svých krocích uvážení a v dobré víře pomoci, ještě více neuškodili.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Zajíčkové choulící se v pelechu, stejně jako srnčata, ježci a další právě narození tvorové mají mnohdy smůlu, že se jim lidé neznalí přírody snaží zachránit život a spíše ublíží.

„Opakuji to lidem každý rok. Nekraďte matkám jejich mláďata! Možná se to zdá divné, ale mládě, které je v pelechu samo a není očividně zraněné, nebývá opuštěné. Matka se vzdálila třeba jen proto, že se šla napít nebo je na pastvě. Pokud tedy mládě najdete v pelechu osamocené, nesahejte na něj a raději se vzdalte. Samice o vás nejspíše už ví a naopak se bojí k mláděti přiblížit," upozorňuje Petr Starý, ředitel Záchranné stanice Aves z Brandýsku u Kladna.

Přestože zvíře ucítí lidský zápach a má obavy o svoji bezpečnost, mateřský pud je natolik silný, že se k mláděti vrátí. V případě, že v nejbližším okolí naleznete zraněnou či mrtvou matku, zavolejte nám do záchranné stanice," dodává Starý. Podobně to platí i u nalezených ptáčat „Najdete-li ptáče vypadlé z hnízda, postačí hnízdo najít a dát ptáčka zpět domů. Pokud je ptáče opeřené a hnízdo nenaleznete, stačí ho postavit na vyvýšené místo, například plot mimo cesty a rodiče si ho najdou," dodává ředitel.

Co se týká mláďat a živočichů, která skutečně potřebují pomoc v důsledku zranění, je vždy vhodné kontaktovat nejprve nejbližší záchranou stanici, kde vám podají odborné rady.

"Pokud jste našli zraněného živočicha z volné přírody, zavolejte na náš služební telefon 723 468 462 nebo 602 336 014, rádi Vám poradíme. Pro zvíře si přijedeme nebo, pokud je to ve vašich silách, nám zvíře můžete dovézt do naší záchranné stanice AVES, například do Brandýsku, popřípadě na některé jiné z odběrných míst. Podaří-li se vám zvíře odchytit, umístěte ho do papírové krabice a nechte ho v klidu," upozorňuje Petr Starý.

V loňském roce pomohli v AVESu v Brandýsku celkem 1050 zraněným živočichům, přičemž zhruba polovina se vrátila do volné přírody. Nejčastěji jsou na stanici přinášeni zranění dravci, kosi, vrabci, které třeba poranilo auto nebo zvíře. Lidé přinesli k záchraně i veverky, vydru, kuny a dokonce pět krtků, kterým zabili matku.

„Od počátku letošního roku nám lidé za první dva měsíce donesli přes sedmdesát živočichů k záchraně, přičemž jsme se postarali také o třicet netopýrů rezavých. Ti přišli o svůj příbytek při kácení stromů ve Stehelčevsi. Až bude teplo, čili někdy v dubnu, vrátíme je zpátky do volné přírody," dodává ředitel. Podle jeho slov dokáží na stanici vypiplat hodně zraněných tvorů. Některým vyléčeným zvířatům se z AVESu do volné přírody přesto nechce a nacházejí zde natrvalo nový domov. To je například případ krkavce, který se zde natolik domestikoval, že se naučil mluvit lidskou řečí. Za dobu pobytu se stal turistickou atrakcí, kterou ve stanici obdivovala i norská velvyslankyně.

Nejbližší záchranné stanice v regionu:

Muzeum Rakovník

Radek Remar (605 748 526), Kněževes (okr. Rakovník)

Milan Tichai (737 271 755)

Mělník - psí útulek

Jaroslava Tichá (602 144 145)

Neratovice

Miloslav Pražák (607 564 309), Čistá u Rakovníka

Zdeněk Bouda (604 633 860), Rudná

Zdeněk Ponáhlý (606 264 755)

Zranění pejskové či kočičky mají své útulky:PSÍ ÚTULEK Bouchalka - Buštěhrad: 603 523070, 312 250508

KOČIČÍ ÚTULEK Srdcem pro kočky, Vrbičany: 777 757 445, 739 242 615