Rekonstrukce školy čelí nebývalé kritice

Kamenné Žehrovice /FOTOGALERIE/ – Obrovská kritika se nejen na sociálních sítích snesla na vzhled nově zrekonstruované historické budovy základní školy v Kamenných Žehrovicích.

Zatímco některým se nová podoba školy zamlouvá, druzí v případě této rekonstrukce nešetří peprnými výrazy. Straš-né, nevkusné, ostuda, děs, hnus a hrůza. Podobným slovům byste se na internetových diskuzích spojených s novou podobou školy jen těžko vyhnuli.

Celá rekonstrukce začala již v červnu, kdy si děti ze žehrovické základky převza-ly vysvědčení o dva týdny dříve, a tak je vystřídali dělníci.



„Byla schválena jednak dotace na snížení energetické náročnosti budovy, také bylo na obecním zastupitelstvu vypsáno výběrové řízení, následně byla vybrána firma, která nyní provádí celkovou rekonstrukci,“ vysvětlila již dříve starostka Kamenných Žehrovic Soňa Černá, která dále informovala, že rekonstrukce zahrnuje výměnu oken, dveří, opláštění i zateplení.



„Když už je škola rozkopána, tak jsme se ještě rozhodli pro výměnu starých poruchových kotlů za nové plynové. Rekonstrukce se dotkne rozvodů a také výměny všech radiátorů. Dovolili jsme si takový luxus, že naše děti měly o čtrnáct dní delší prázdniny, protože dostaly vysvědčení už 16. června,“ dodala starostka Soňa Černá.



Zakázku celkově za necelých 13 milionů, by měla firma zajišťující opravu předat letos 14. října. Podle aktuálních informací by ale měly práce skončit ještě dříve.

Všechny vnitřní stavební úpravy by měly být hotovy do 20. srpna tak, aby děti šly v září do čistého, opraveného prostředí. Během září se ještě budou dodělávat práce na zadních částech budovy, aby nebylo nijak omezeno vyučování.



Už nyní je na přední stra-ně budovy vidět, že proměna je vskutku zásadní. Zmizely výklenky se sochami i sedlový barokní vikýř na štítu, stejně jako klasicistní portál s barokními prvky, změnil se tvar oken. Někomu možná přijde barevná fasáda veselá a pro školu vhodná, mnoho lidí ale tvrdě kritizuje, jak bylo s historickou budovou naloženo.



„Prasata nevkusný. Myslel jsem, že už nikdo netrumfne komunisty ve zvěrstvech, jaký páchali na naší architektuře, ale vidím jak šered-ně jsem se mýlil,“ nešetří kritikou jeden z uživatelů sociální sítě, kde je k naleze-ní pod fotografiemi budovy většina podobně kritických příspěvků. „Škola má mimo jiné vychovávat děti k estetickému cítění. Tohle je bar-barství,“ zlobí se další.



Autorem návrhu je Aleš Miller. Podle kritiků je škoda, že obec takovou zakázku nesvěřila skutečnému archi-tektovi, tím totiž Miller není a na stavbě je to bohužel vi-dět. On sám Deníku sdělil, že kritiku neřeší, způsobily ji prý sociální sítě. Mrzí ho jen, že stavba je hodnocena ještě před dokončením. Sám prý osobně slyšel jen pozitivní reakce.



Starostka Kamenných Že-hrovic Soňa Černá se kritice brání: „Negativní ohlasy ne-chci nijak komentovat, protože nejsou od občanů naší obce, ale od lidí, kteří tu v životě nebyli. Nevím, proč vůbec sociální sítě tohle umožňují. Opravdu mě to mrzí. Škola vypadá velice hezky a stejného názoru je také většina našich občanů včetně dětí,“ říká a upozorňuje, že opravy byly nutné.



„Bohužel nikdo z kritiků neví, že budova před rekon-strukcí byla v havarijním stavu, kdy opadávala omítka, že škola je sešroubovaná, protože místo je poddolova-né, že tam netěsnila okna. Nechápu, jak mohou být lidé takhle zlí,“ dodala starostka.

K základní škole, jejíž stavba započala v srpnu 1899, by v budoucnu měla přibýt ještě tělocvična.