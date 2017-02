Rekonstrukce ulice Milady Horákové v Kladně vyjde na 180 milionů korun

Kladno - Už letos by měla začít kompletní rekonstrukce jedné z nejdelších ulic v Kladně, která je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Oprava by měla stát 180 milionů korun a začít by měla ještě letos.

dnes 11:13 SDÍLEJ:

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný



Kladenskému deníku to řekla Helena Frintová z tiskového oddělení Středočeského kraje. O kompletní rekonstrukci ulice Milady Horákové v Kladně se hovoří již několik let a financována bude z fondů Evropské unie. Ovšem realizace dlouho vázla. K významnému posunu došlo až v letošním roce. Také čtěte: Trať z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště vyjde na 31 miliard „Dva roky jsem si psal hejtmanem, Středočeskému kraji dokonce propadalo stavební povolení na opravu ulice. Neustále se mluvilo o nějakých problémech, proč to nelze," nechal se slyšet na debatě Deníku s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Jermanovou Pokornou primátor města Kladno Milan Volf (VPK). Přesný termín zahájení prací v ulici Milady Horákové ještě není známý, stejně tak se neví, které další krajské silnice se dočkají opravy. Důvodem je stále trvající zimní období, navíc denní tání sněhu a noční mrazy jistě poškodí další povrchy silnic. Nepřehlédněte: Kladno hledá nová místa pro parkování aut „Pokud bychom uzavřeli seznam silnic k opravě již dnes, provedli bychom poté opravy silnic bez ohledu poškození zimou a řidiči a občané by často upozorňovali na špatně vybrané úseky silnic," informovala Helena Frintová z tiskového oddělení.

Autor: Miroslav Elsnic