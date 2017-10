Revizi komínů by lidé neměli podceňovat

Kladensko – Nejen obavy o dostatečné zásobení se palivy dělají vrásky na čele mnoha lidem na začátku letošní topné sezony. Vlastníky nemovitostí trápí před zimou, která má být podle meteorologů nejmrazivější za poslední roky, také povinná údržba komínů a kotlů.

Ta by měla být provedena alespoň jednou ročně, a to od kominíka s náležitým oprávněním. Pokud lidé topí pevnými palivy, pak dokonce třikrát do roka. Některé úkony sice může majitel komínu, kotle či plynového topidla provést sám, aby komín správně a bezpečně fungoval, ale kontrola odborníka je také nezbytně nutná.



To většina lidí podceňuje. Netuší přitom, jak velké riziko podstupují. Nejenže mohou sáhnout hluboko do kapsy v případě desetitisícové až statisícové pokuty při neprovedení revize, svým chováním navíc ohrožují bezpečnost svoji i svého okolí. Pokud revizi nemají, nemusí jim v případě požáru pojišťovna vyplatit ani korunu.

Požárů souvisejících s topidly a komíny registrují hasiči za zimu stovky. Podle odborníků patří mezi nejčastější příčiny jejich vzniku nesprávná obsluha kotle či umístění hořlavých látek v jeho blízkosti, manipulace se žhavým popelem, dále zazděný trám v komíně, velmi častou příčinou vzniku požáru jsou také jiskry z komína nebo vznícení sazí.



Bezkonkurenčně nejvíce požárů vznikne právě v komíně. Například za loňskou topnou sezonu vzniklo vznícením nevyčištěných sazí pětaosmdesát procent ze zmiňovaných požárů.

Ohledně služeb kominíků lidé váhají, podobně jako se samotným nákupem paliv, až do poslední chvíle.



„Pravidelně se nám v kanceláři rozezní telefon, jakmile se trochu ochladí. Přesto je mnohem lepší, pro nás i zákazníky, aby s kontrolami začali už v létě. Kdyby se totiž náhodou zjistili nějaké závady, tak je čas na to, aby se s nimi ještě dalo něco udělat. Jakmile je ale nechají na dobu, kdy je vzhledem k počasí nutné topit každý den, může je jednodenní výpadek nemile překvapit. Každoročně máme nejvíc práce v září a teď v říjnu,“ řekla Deníku kominice a majitelka kominictví Diana Staňková.

Dodala, že komín na pevná paliva do 50 kW výkonu spotřebiče si mohou lidé vyčistit sami a kominíka si pak pozvat už jen na kontrolu. Lidé by se rozhodně měli k celé věci stavět zodpovědně a nic nepodceňovat. Ještě před topnou sezonou kominíci doporučují vyčistit kouřovod a zkontrolovat komín, aby bylo vše připravené a hlavně průchozí. A samozřejmě topit pouze předepsanými palivy.





Ačkoli prý kominíci nosí štěstí, v některých případech tomu tak není. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Pavel z Kladenska.



„Kominík byl u mě asi před dvěma lety. Připadal mi, že je to ale spíše kominík do kanceláře. Pořád se vyptával, jak se na komín dostane. Docela mě to zarazilo. Prostě se mu do toho nechtělo. Nakonec to bylo tak problematické, že mi komín ani nevyvložkoval a musel jsem si objednat někoho jiného. Ten člověk by zkrátka nejraději všechno odškrtal jen na papíře,“ popsal svoji zkušenost.