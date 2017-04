Řidiči autobusů od stávky ustupují

Region – Řada řidičů autobusů v jihozápadní části Středočeského kraje se do plánované stávky ve čtvrtek nakonec nezapojí. Podle vyjádření oslovených podniků zajišťující autobusovou dopravu se podařilo splnit podmínky odborů a došlo k navýšení mezd řidičů.

Řidič autobusu. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Cestujícím tak komplikace zřejmě nehrozí. K zásadnímu zlomu došlo v tomto týdnu.

Příbram

„Na Příbramsku zaměstnavatel upozornil řidiče na možnost udělení pokuty až 80 tisíc korun v případě, že by se stávky zúčastnili. Mnoho kolegů se tak rozhodlo stávku vynechat a tak se stávka ve středních Čechách zrušila," uvedl Lukáš Leiterman, řidič z Příbrami a zároveň člen Odborového svazu dopravy. Ten ale údajně zaručuje zaměstnancům právní ochranu a poukazuje na to, že zaměstnanec nemůže být za účast na zákonné stávce sankcionován.

„Vedení společnosti s odboráři stále vyjednává. Odboráři pravděpodobně zvolí jinou formu protestu než je stávka," vyjádřil se v úterý Pavel Řepka, obchodní manažer společnosti Arriva Praha.

Kladno

Plánovaná stávka se zřejmě nedotkne ani největšího města Středočeského kraje Kladna. Zdejší podnik ČSAD Kladno nevidí ke stávce sebemenší důvod. Od počátku roku v reakci na nařízení vlády zvýšil mzdy řidičů.

„Naše společnost už od prvního ledna vyplácí všechno ve výši podle nařízení vlády, takže nevidím důvod, proč by naši řidiči stávkovali a nemám ani žádné takové informace od zástupců odborářů. Na čem jsme se domluvili jsme podepsali v podnikové kolektivní smlouvě a co je dáno shora, to plníme," sdělil Lubomír Landa, ředitel ČSAD MHD Kladno.

Rakovník

„U nás není ke stávce důvod. Naši řidiči dostali od začátku roku přidáno v rozmezí tři a půl až pět a půl tisíce měsíčně. Nemáme ani odbory, takže nemáme povinnost řídit se nařízením odborových předáků. Autobusy pojedou podle jízdních řádů," řekl Pavel Kopřiva, jeden z jednatelů společnosti Anexia, která v drtivé většině zajišťuje dopravy na Rakovnicku.