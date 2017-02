Rok 2030: Dálnice spojí Prahu a Karlovy Vary

Kladensko – Nejpozději do roku 2030 by měla být kompletně hotová dálnice D6 spojující Prahu s Karlovými Vary. Řekl to ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Ten ale zároveň přiznal, že termín nemusí být definitivní.

Ilustrační foto.Foto: Uwe Titscher

„Nechci říkat přesný termín, bylo by to věštění z křišťálové koule," reagoval na dotaz před jednání se starosty ministr dopravy Dan Ťok. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je jeho resort připraven řešit veškeré nutné dokumentace, a to včetně nutné EIA, posudku na vyhodnocení vlivů na životní prostředí, v průběhu několika měsíců.

Také čtěte: Pekr: Nepanikařit, když nám poteče do bot

Z plánované dálnice D6 jsou v provozu nyní pouze tři úseky, a to Praha – Nové Strašecí, dále úsek Lubenec – Bošov a úsek od Karlových Varů do Sokolova včetně obchvatu města. Řidiči nemusí nyní platit poplatek za užívání dálnice v úseku Hostivice – Praha, bezplatně mohou jet i po pražském okruhu. Nově by měl být podle hejtmanky Karlovarského kraje a zároveň předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO) osvobozen od poplatku úsek dálnice D6 kolem Sokolova. O to vedení kraje usiluje několik let.

Nepřehlédněte: Obchvat Slaného už má stavební povolení

„Část řidičů placený úsek raději objíždí přes okolní obce, a tím daleko více zatěžují silnice nižších tříd," uvedla Jana Vildumetzová. Přesný termín ovšem ale na páteční schůzce starostů s ministrem dopravy v Rakovníku nezazněl.