Rozkol ve svazu bojovníků posílil organizaci v Lidicích

Kladensko - Po nedávném zrušení kladenské a slánské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu se začali někteří členové hlásit do lidické organizace. Nechtějí být členy nově vzniklého Spolku pro zachování odkazu českého odboje.

Památník Lidice. Ilustrační foto.Foto: ČTK/Rychetský Jan

Pět nových členů přijímá do svých řad lidická organizace Českého svazu bojovníku za svobodu (CSBS). Je jedinou v okrese Kladno poté, co byly ústředním výborem svazu zrušeny okresní výbor a organizace v Kladna a Slaném, které pod něj spadaly. Stalo se tak poté, kdy ČSBS vyloučil ze svých řad předsedkyni okresního výboru Gabrielu Havlůjovou z Kladna za její kritiku poměrů ve svazu. Havlůjová se poté angažovala v založení nového a na ČSBS nezávislého Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Pro některé dosavadní členy svazu je ale nemožné do něj vstoupit.

„V první světové válce mi zabili oba dědečky, ve druhé upálili při povstání ve slovenských horách strýce. Na novém spolku mi vadí nejen jeho název, který je jak z předminulého století, ale i že deklaruje uctívat památku třetího, takzvaně protikomunistického odboje. Jako poválečné dítě jsem se za komunistů neměla špatně, proto s tím nesouhlasím," uvedla své důvody zůstat ve svazu a vstoupit do organizace v Lidicích Karla Rohmová ze Cvrčovic.

Místopředseda ČSBS v Lidicích Pavel Horešovský Kladenskému deníku řekl, že přihlášku o členství si zatím podalo pět lidí, kteří byli dosud členy v Kladně nebo Slaném. „Pokud se najdou i další, kteří chtějí pokračovat v řadách ČSBS, rádi je přivítáme," konstatoval Horešovský, který je přeživším lidickým dítětem. Narodil se jen pouhých patnáct dní před obsazením obce nacisty.

Lidická organizace ČSBS, která má nyní 45 členů, nevydala žádné oficiální stanovisko, v němž by se vymezovala proti zmíněnému spolku. Názorové rozdíly jsou ale patrné nejen z otázky postoje ke třetímu odboji, ale i zamýšlené stavbě památníků letců RAF Horáka a Stříbrného v Lidicích, s nímž Pavel Horešovský nesouhlasí.