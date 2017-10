S přezutím auta nemá smysl čekat

Kladno - Někteří řidiči si svůj vůz přezouvají doma vlastními silami, jiní by byli bez pravidelných služeb pneuservisů nahraní. Na několik otázek, týkajících se právě služeb pneuservisů a přezouvání pneumatik, Deníku odpověděl vedoucí kladenské pobočky Chára Sport Zdeněk Kocourek.

Ilustrační snímek výměna pneu.Foto: Deník/Petr Šimr

Má smysl s přezutím čekat? Přeci jen je zatím hezké počasí.

Nemá. Standardní pneumatika má nájezd zhruba třicet tisíc kilometrů, které ujede asi na čtyři milimetry dezénu. Za tisíc kilometrů se tedy pneumatika opotřebí asi o 0,13 milimetrů, takže zdali přezujete teď nebo až 1. listopadu je jedno.

Často se ale řidiči domnívají, že je na zimní pneumatiky ještě teplo.

Pokud by se na zimních pneumatikách jezdilo celé léto, tak jim to samozřejmě uškodí. Ale nyní bývá ráno kolem sedmi stupňů, což je teplota, při které letní pneumatika funguje zhruba na dvacet procent.





Jak by se měly pneumatiky správně skladovat?

Záleží na tom, jestli pneumatiky jsou na discích nebo bez disků. Pokud jsou na discích, tak se podle výrobců dají skladovat jak nastojato, tak naležato. V případě, že jsou bez disků, tak je lepší je skladovat nastojato. Pochopitelně by bylo dobré mít pneumatiky uschované v temné místnosti, kde není vlhko v podobě plísní a podobně. Suchá garáž je pro pneumatiku ideální.



Je nutné při každém přezutí kola vyvažovat?

Já si myslím, že určitě ano. Někdo si mylně myslí, že pokud na volantu necítí vibrace, tak tam nejsou. Nejen skrytými vibracemi si pak lidé poškozují prvky z nápravy. Standardně se dá říci, že nevyváženost do 15 gramů na vozidle řidič nepozná.



Jak dlouho trvá mechanikům přezout běžné auto?

Pokud se přezouvá běžné auto, demontují se pneumatiky z disku a následně se na něj montují nové, tak to zabere asi 30 minut.