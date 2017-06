S rekonstrukcí čističky chce Slaný začít v létě

Kladno /ANKETA/- Tady trávím volný čas, tady by to chtělo změnu, tady je to nepříjemné pro chodce. Tyto a další pocity z různých míst v rozdělovském sídlišti mohou lidé v Kladně až do září vyznačovat do takzvané pocitové mapy. Pocitová mapa by měla následně pomoci při plánování dalšího rozvoje sídliště, které se nachází nedaleko rozdělovských věžáků.