Sdílená kola v Kladně nejspíš zůstanou

Kladno /FOTOGALERIE/ - Systém sdílených kol, za jehož tříměsíční zkušební provoz kladenská radnice utratila šest set tisíc korun, v Kladně funguje už od srpna. Nutno podotknout, že za tu dobu si Kladeňáci tuto alternativní možnost přepravy oblíbili. Růžová kola jsou hodně využívaná, při procházce městem téměř jistě alespoň jeden kousek potkáte, ať už v jednom z repointů nebo například zamknutý k zábradlí či pouliční lampě.

„Víme, že všechna kola se alespoň jednou za dva dny pohnou. Žádné kolo nikde dlouho nestojí, všechna kola jsou v téměř neustálém pohybu. Nestane se, že by bicykl byl třeba pět dní někde uvázaný. Máme stovku půjčení za den. Sdílená kola se osvědčila, je o ně velký zájem, přestože některé lokality nejsou vůbec pokryté,“ řekl Kladenskému deníku primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno), podle kterého by ve městě bylo potřeba v budoucnu navýšit počet kol z původních šede-sáti zhruba na tisícovku.

Téměř jistý je i fakt, že službu po tříměsíčním zkušebním provozu, který končí v polovině listopadu, nebude provozovat společnost Rekola. Z Kladna tak nejspíše zmizí růžová kola. Ta budou s největší pravděpodobností nahrazena jinou alternativou. Stát by se tak mělo nejpozději na jaře příštího roku.

„Službu chceme profesionalizovat, nejpozději od jara najedeme na jeden z renomovanějších a sofistikovanějších systémů. Zatím ovšem zjišťujeme, jaké máme možnosti. Existuje více variant, jak by služba mohla fungovat,“ uvedl primátor Milan Volf.

Podle kladenského primátora jsou potřeba i lepší kola s více převody. „Když někdo jede třeba ze Švermova do Rozdělova, tak je více převodů nutností. Nelíbí se mi ale, že je kola možné přivázat téměř kdekoli, například k zábradlí do křižovatky a podobně,“ dodal.

Právě to, že uživatelé Rekol nechají kolo tam, kde ostatním překáží, je jedním z minusů. Čas od času se ozvou majitelé domů, kterým někdo růžové kolo opře o fasádu. V jednom případě dokonce cyklista uzamkl bicykl k mřížovým dveřím jednoho z kladenských klubů. Jinak se ale žádné větší problémy řešit nemusely. Službu si v některých případech oblíbili i ti, kteří na ni zprvu nadávali.

„Doufám, že teď něco nezakřiknu, ale zatím jsme žádné obtíže spojené s Rekoly nemuseli řešit. Spoléhal a tipoval jsem na to, že se sdíle-ná kola v Kladně uchytí. Jsem velmi potěšen, když vidím, jaký je o ně v našem městě zájem. Naší povinností je tato kola zavést nastálo,“ řekl primátor, kterého těší zájem veřejnosti. „Ohlasy lidí jsou vesměs pozitivní, samozřejmě že se najde někdo, kdo tvrdí, že je to zbytečnost a hloupost. Myslím si ale, že když registrujeme sto výpůjček denně, tak to hlou-post není,“ dodal.

Projekt se kupodivu zamlouvá i kladenské opozici, ta má výhrady jen k ceně. „Růžová kola v Kladně jsou dobrá myšlenka. Sám jsem si jedno už vyzkoušel. Je fajn, když člověk pospíchá a potřebuje být někde včas. Kolo je velkým pomocníkem, navíc, když ho můžete kdekoli na území města odložit. Jediné, co se mi příliš nelíbí, je vysoká cena, kterou radnice zaplatila. Kola mají být nízkonákladová a po přepočtení vychází provozování jednoho bicyklu na deset ti-síc korun na tři měsíce. To mi přijde moc, zvláště, když jde o peníze daňových pop-latníků,“ říká Vojtěch Mun-zar z opoziční ODS. Podle něj by se kola mohla zčásti uživit i sama třeba díky reklamě na řídítkách.

O sdílených kolech diskutovali také ve Slaném. Jak ale potvrdila mluvčí radnice Jana Tůmová, město do toho nepůjde.

„Je to příliš velká investice. Myšlenka se ale vedení Slaného zamlouvá, a proto by uvítalo, kdyby s touto službou přišel například nějaký soukromý subjekt či sdružení,“ říká mluvčí.