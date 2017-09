Se začátkem školního roku se strážníci vrátili na přechody

Kladno - Se začátkem školního roku se v pondělí vrátili, společně s dětmi, na přechody také strážníci a asistenti prevence kriminality. "Dohlíží na bezpečnost dětí, jak na cestě do školy, tak i při jejich odchodu domů.

Strážníci opět dohlíží na bezpečí školáků.Foto: Městská policie Kladno

Na nejvíce frekventovaných přechodech pro chodce budou v prvním týdnu školního roku vypomáhat také strážníci z nočních směn," informoval mluvčí kladenské městské policie Milan Krupka.

Nadále pokračuje i měření nejvyšší povolené rychlosti na hlavních tazích městem a v blízkosti škol a školek. Rodiče by podle strážníků měli své děti upozornit na nebezpečná místa, které musí děti na své cestě za vzděláním překonat. Ty nejmenší pak několikrát do školy doprovodit, aby se naučily, jak se mají v provozu chovat a pohybovat. Nezbytnou součástí oblečení a školních brašen by pak měly být i reflexní prvky.