Sedm Kladeňáků nabírá směr Plzeň. Jde o mistrovství světa

Kladno – Sedm hráčů Alpiqu Kladno se zúčastní od pátku v Plzni poslední velké reprezentační akce před jarním mistrovstvím světa v hokejbalu. To se odehraje v Pardubicích a tým si bude vybírat zejména jeho hlavní kouč – rovněž kladenský Drahomír Kadlec.

Alpiq (v bílém) na úvod sezony porazil ve skvělém derby nováčka z Rakovníka 4:0. Oba trenéři po zápase, Milan Sýkora (vlevo) a Drahomír Kadlec. Foto: Tomáš Kostečka



Bývalý skvělý hokejista sází na své hráče rád, však je Alpiq dlouhodobě nejúspěšnějším mužstvem v republice. Ale šanci pochopitelně dostanou i jiní.

Z Kladna dá v plzeňském miniturnaji, kde se Češi utkají dvakrát se Švýcary a dvakrát se Slováky, šanci obráncům Tomáši Rejtharovi, Tomáši Kudelovi a Janu Pospíšilovi. Ten se v zimě do Alpiqu vrátil z Rakovníka.

V útoku se budou prát Dominik Barnošák, Radim Štěpáník, Martin Špaček a Martin Kohout.



Naději mají ale i další, třeba brankář Jan Jirotka či veterán Michal Dědič. Nebo ten, kdo zazáří v extraligovém play off. „Nominace vykrystalizovala z toho, co jsme si zatím prošli. Samozřejmě na sebe ještě někdo může upozornit v extralize a my bychom o něm mohli začít uvažovat," řekl trenér Kadlec svazovému portálu hokejbal.cz s tím, že se do Plzně velmi těší. „Uvidíme, jestli nám chlapci ještě zamotají hlavu," usmál se.

V sobotu Češi hrají se Švýcary (9:30) a Slováky (19), v neděli opět v 9 hodin se Švýcarskem a s mistry světa ze Slovenska ve 14 hodin.