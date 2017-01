Silvestrovský pochod ve Stochově byl jubilejní

Stochov - Klub českých turistů Stochov pořádá každým rokem tři turistické akce. Tou poslední v roce 2016 byl velmi oblíbený Silvestrovský pochod. Konal se 40. ročník.

Jubilejní Silvestrovský pochod ve StochověFoto: Václav Čížek



Tentokrát to vyšlo na sobotu, a přestože byl start pochodu od 7 do 10 hodin, někteří nedočkavci zde již postávali daleko dříve, tak že při otevření spěchali nejprve k občerstvení, a pak až k prezentaci.



Kulturní dům ve Stochově pravidelně na všechny turistické akce zajišťuje stravu, teplé i studené nápoje k velké spokojenosti turistů, tudíž i tentokrát.



Za studeného, ale krásného slunečného počasí se jubilejního 40. ročníku na trasách



11, 14 a 17 km a pro cyklisty 25 a 40 km účastnilo celkem 251 pochodujících. Nechyběly ani manželské páry s kočárky anebo se svými čtyřnohými přáteli. Do cíle dorazili všichni účastníci a obdrželi silvestrovský diplom, kalendářík na rok 2017 a oplatku. Jen málokdo pospíchal domů, převážná část příchozích zůstala sedět a vzpomínala na absolvované akce.



„Čtyřicet let je za námi. Je to dlouhá doba, a proto je dobré vzpomenout, jak to vůbec začalo. Tehdy se parta učitelů sešla v sokolovně a vyrazila do přírody. Později se k nim přidalo několik lidí, převážně členů házené TJ Baník Stochov,“ vzpomíná na počátky pochodu šéf stochovských turistů Václav Čížek.

„Ráno se tehdy v sokolovně zatopilo v kamnech, na plotnu se dal hrnec s vodou a po návratu se do vařící vody nalil rum a slavilo se, bylo veselo. Zde vzešel nápad pořádat pochod i pro ostatní. Tak vznikl Silvestrovský pochod a organizátorem byl oddíl házené. Od roku 1981 pak oddíl turistiky Baníku Stochov,“ dodal Čížek. (hus)