Situace na onkologii je kritická, nikoli zoufalá

Kladno – V úterý 4. 4. 2017 by se dožil 82 let slavný Kladeňák Wabi Ryvola, vlastním jménem Jiří. Zemřel ve věku 59 let v roce 1995. Wabi byl český trampský písničkář. Hrál se svým bratrem Mikim Ryvolou ve skupině Hoboes.