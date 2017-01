Slaňáci budou o dění ve městě rozhodovat sami

Slaný - Obyvatelé Slaného se budou moci čím dál častěji vyjadřovat k tomu, co je ve městě trápí a jak by chtěli změnit prostředí, ve kterém žijí.

Nevyužitá plocha v sídlišti na Dolíkách tam kde kdysi stávala sochaFoto: Lukáš Hájek



Díky tomu, že slánská radnice není lhostejná k požadavkům občanů a chce jejich prosby vyslyšet, dostanou zájemci prostor k tomu, aby mohli sami rozhodnout, jak bude město vypadat.



Po nedávné anketě, do níž lidé přispívali svými návrhy, co by nemělo chybět v lesoparku Háje, přichází ke slovu nevyužitý prostor v sídlišti Na Dolíkách mezi paneláky, kde kdysi bývala socha. Místo v sousedství sportoviště, kde je prázdná plocha a kolem křoviny, by mohlo změnit svoji tvář a stát se opět smysluplným prvkem v sídlišti.



Z dlouhodobých návrhů lidí i vedení radnice vyplývá, že nejpříhodnější by bylo z plochy vybudovat parkoviště, které v lokalitě obyvatelům schází. Lidé kvůli tomu nezřídka neoprávněně parkují na ploše u Billy, kde jim ale auta odtahují. K návrhu zbudování parkovacích míst po soše se připojuje například slánský místostarosta Pavel Zálom, jenž bydlí opodál.



Aby radnice lidem pouze nediktovala, nechá je předložit vlastní nápady. Schůzka jak naložit s prostorem po soše se uskuteční v pondělí 23. ledna 2017 od 17.30 hodin ve 3. Základní škole v Rabasově ulici ve Slaném.



Kromě stávajícího velkokapacitního parkoviště na rohu Rabasovy ulice, přibudou výhledově parkovací místa v sídlišti nad Billou a v zálivu před základní školou.