Slaňáci budou soutěžit o vylepšení města, ve hře je venkovní cvičiště i lavičky

Slaný – Slaňáci se letos zapojili po vzoru jiných měst do projektu takzvaného participativního rozpočtu. Jak už dříve Deník informoval, zastupitelé odsouhlasili milion korun na to, aby si občané mohli sami rozhodnout, co jim ve městě chybí nebo čím by mohli jednotlivá místa nebo čtvrti vylepšit.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Hudba na náměstí ve Slaném - Music on the Square, první koncert slánské kapely Kujooni v sezoně 2016Foto: Jiří Skála

Aktivní zájemci měli několik měsíců na to, aby se do projektu přihlásili a předložili vedení města konkrétní návrhy. Cena jednoho projektu je limitována do 500 tisíc korun. Jak potvrdil starosta Slaného Martin Hrabánek, na radnici byli mile překvapeni, protože hned v prvním roce vyhlášení soutěže se sešlo celkem devět návrhů, přičemž projekty dosahují celkové výše 2,5 milionu korun. ČTĚTE TAKÉ: Středisko ROSA slaví: dětem a jejich blízkým pomáhá už čtvrt století „Opravdu jsme tolik návrhů nečekali. Těší mě, že mají Slaňáci takový zájem o svoje město. V dubnu jsme občany seznámili s pravidly soutěže a zastupitelé vše schválili," uvedl starosta. V současné chvíli jsou všechny dodané projekty na stolech úředníků, aby posoudili, zda je jejich uskutečnění reálné. Úředníci musí zkontrolovat, jestli se v návrzích neobjevují chyby, aby později nenastal problém.

Pro další kolo prezentace se navrhovatelé sejdou na veřejném projednávání v Městském centru Grand 27. června v 17.30 hodin. Vzhledem k tomu, že participativní rozpočet obsahuje jeden milion korun, na některé nápady nedostane. „O tom, který návrh zvítězí, rozhodnou lidé sami jak pomocí internetového hlasování, tak prostřednictvím kupónů, které donesou na smluvené sběrné místo," doplnil starosta. ČTĚTE TAKÉ: Voráček potvrdil účast v Knovízi! Na dotaz, co bude s návrhy, které nezískají potřebné hlasy, starosta odpověděl, že to bude nejspíše předmětem dalších jednání. Buď zastupitelé rozhodnou například o rozpočtovém opatření a nebo budou zbylé návrhy zařazeny do soutěže v příštím roce. Vniveč nepřijdou. O přízeň občanů se ucházejí projekty: rozšíření Hradu Kocour Na Sadech (500 tisíc korun)

lavičky pro Wilsonovu ulici (120 tisíc korun)

projekt nevyloučená Pražská – obnova dětského hřiště (500 tisíc korun)

psí hřiště Háje (200 tisíc korun)

workoutové hřiště Háje (310 tisíc korun) ČTĚTE TAKÉ: Město Slaný se pyšní dvěma novými rekordy

Autor: Kateřina Husárová