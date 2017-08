Slánskou čistírnu začnou opravovat v říjnu, smlouva už je podepsaná

Slaný - Starosta města Slaného Martin Hrabánek (ODS) podepsal smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Slaném-Blahoticích. Zahájení prací na rekonstrukci čistírny je plánováno na říjen tohoto roku

Podpis smlouvy - Intenzifikaci čistírny odpadních vod Slaný. Zleva starosta Slaného Matin Hrabánek, vpravé Jiří Žůrek.Foto: MěÚ Slaný

Svým podpisem potvrdil dokument i Jiří Žůrek, jednatelem firmy Strojírny a opravny Milenov, která akci intenzifikaci čistírny odpadních vod provede.

„Celkové náklady rekonstrukce jsou více než 107 milionů korun, přičemž Slaný má přislíbenou dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši bezmála 64 procent uznatelných nákladů,“ konstatoval starosta Hrabánek.

Smlouva, která byla podepsánu v minulých dnech, garantuje trvání prací v délce osmnácti měsíců. Čistírna se intenzifikací zmodernizuje. Její provoz bude ekonomičtější, ekologičtější a zařízení vyhoví nejnovějším evropským normám.

Slánští zastupitelé kromě rekonstrukce čistírny stále řeší založení nové vodohospodářské společnosti. Ta se má stát nejen dodavatelem vody, ale zároveň i správcem celé sítě. Oslovená firma zpracovala pro město analýzu vlastnického modelu, jak by mohlo nově provozování čistírny odpadních vod a sítě fungovat. Starosta Martin Hrabánek připomněl, že se jedná o náročný a dlouhodobý projekt, do kterého by se mohly postupně zapojit i okolní obce ze Slánska. Výsledkem bude výhodnější cena vodného i stočného pro všechny, pokud se stanou podílníky slánské vodohospodářské společnosti.

Podle průzkumu se připojení týká zhruba sedmnácti vesnic. Odborníci radí založit společnost, až bude rekonstrukce čistírny dokončena, včetně jejího zkušebního provozu.

Trvajícím smluvním vztahem s vodárnami se odloží i finančně náročná kompenzace za vyvázání se ze smluvního vztahu s touto společností. Ten potrvá do roku 2019. Mimo samotnou rekonstrukci čistírny je po jejím dokončení v plánu také oprava mostku na přístupové cestě, který už je v nevyhovujícím stavu. Z původního projektu byla jeho oprava kvůli snížení ceny zakázky už před lety vyjmuta.

Projekt vyjde na 185 tisíc korun a opravy budou stát zhruba tři miliony korun. Po dobu prací na čistírně bude nevyhovující most vypodložen a tím zpevněn.