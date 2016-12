Slaný chystá zásadní změnu vytápění nemocnice

Slaný - Slaný chystá změnu vytápění městské nemocnice. Na pondělním jednání o tom budou rozhodovat zastupitelé. Názory napříč politickým spektrem se ale velmi různí. Výsledek je prozatím nejasný.

Nemocnice SlanýFoto: Deník

Jak bude město případnou modernizaci vytápění nemocnice za více než deset milionů korun platit, popsal starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS). Nevylučuje, že si město vezme na modernizaci vytápění úvěr, je to ale jedna z variant. Hotovo by mohlo být už v příštím roce. Práce mají začít po skončení aktuální topné sezony.



Kromě plánované varianty, která má stát kolem 14 milionů korun, radnice uvažovala i o dražší kogenerační jednotce, ta by ale stála minimálně dvojnásobek. Kogenerační jednotka vyrábí kombinovaně teplo i elektřinu.



Část zastupitelů včetně vedení města je pro změnu vytápění na kogenerační jednotku, která je sice dražší, ale dlouhodobě výhodnější, zastupitelé ale na nedávném jednání tuto variantu nepodpořili.

Argumentem odpůrců byl kromě ceny také údajně zkreslený posudek, který řeší výhodnost jednotlivých alternativ. Podle Hrabánka by ale naopak kogenerační jednotka po uplynutí doby návratnosti investice začala vydělávat, což by znamenalo pro město až milionové příjmy, které by se daly použít třeba na platy lékařů.



Aktuální varianta představuje nákup nových plynových kotlů, které budou v jednotlivých budovách nemocnice, čímž se mimo jiné zabrání úniku tepla ze starých rozvodů. Do modernizace kotelen město investuje i na jiných místech napojených na městské vytápění, chce tak dosáhnout efektivnějšího využití tepla.



Spádová oblast Nemocnice Slaný, která je příspěvkovou organizací města, má zhruba 100 tisíc obyvatel.