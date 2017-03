Slaný kvůli námitce prodlouží výběrové řízení

Slaný - Slaný kvůli námitce jednoho z uchazečů o zakázku prodloužilo tendr na modernizaci čistírny za zhruba 100 milionů korun. Získání dotace od Státního fondu životního prostředí (SFŽP), která pokryje asi dvě třetiny nákladů, to neohrozí, ale práce začnou oproti předpokladům později. informovala o situaci mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Dva dny před ukončením výběrového řízení obdrželo město Slaný, jako zadavatel veřejné zakázky, námitku jednoho z uchazečů a ta byla posouzena zadavatelem, administrátorem výběrového řízení a právním poradcem," uvedla Krčková.

Pokud by město námitce nevyhovělo, pravděpodobně by se případ dostal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), což by mohlo začátek prací pozdržet minimálně o měsíce. Proto právník doporučil prodloužení lhůty na dvojnásobek té původní.

Tendr skončí 13. dubna. V případě, že nenastanou další komplikace a nikdo se proti jeho výsledku neodvolá, začnou práce nejdříve v květnu a potrvají 16 měsíců. Město připravuje zakázku už několik let a kvůli komplikacím, mimo jiné s dotačními podmínkami, začátek prací už několikrát posunulo.

Provoz čistírny, jejíž kapacita stoupne na 16 tisíc obyvatel, bude po modernizaci levnější a efektivnější. Ve městě nyní žije asi 15 tisíc obyvatel, ale na kanalizaci je připojeno zhruba 11 tisíc lidí, rezerva čistírny tak bude dostatečná i v případě dalšího rozvoje.