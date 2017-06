Slaný pramen – zapomenutá architektura ze začátku 20. století

Slaný - Ve Slaném mají občané rozhodnout o podobě slaného pramene. Názory na jeho budoucnost se různí. Někteří jsou pro přestavbu do moderního vzhledu, jiní dávají přednost zachování architektury, která zde stojí již více než 100 let. Jedním ze zastánců citlivé opravy stávající podoby pramene je i uvolněný člen rady města Slaný Pavel Bartoníček. Zastává názor, že stavby, které prověřil čas, bychom měli opravovat, udržovat a nepřemýšlet o jejich bourání. Zvláště, když je oprava a pravidelná údržba levnější než nová výstavba.

Své tvrzení doplňuje: „Kdyby takový názor převažoval již v minulosti, mohly ve Slaném zůstat hradby, Pražská i Lounská brána, ale i celé bloky budov, které město krášlily až do druhé poloviny 20. století. Slaný by díky tomuto citlivému přístupu ke stavebním památkám bylo vyhlášenou architektonickou lokalitou. To se však nestalo a zpět to nevrátíme. V záležitosti slaného pramene, zašlé chlouby našeho města, se rozhoduje nyní. Jako tradicionalista jsem zastáncem ponechání věcí, které se osvědčily v jejich původním stavu, který je samozřejmě opravován a udržován. V případě pramene pod Slánskou horou byla údržba zanedbána a nyní stojíme před otázkou jak dál. Jsou navrhována zcela nová řešení, která se do lokality nehodí. Ne vždy totiž je moderní úprava tou nejvhodnější, což platí přesně v Nezamyslově ulici, kde se slaný pramen nachází.“

Proto inicioval druhé kolo dotazníku, který mají nyní možnost vyplnit všichni aktivní Slaňáci, ale i přespolní, kterým krása Slaného není lhostejná. Na výběr jsou čtyři návrhy. První z variant je oprava nynějšího pramene do podoby, kterou měl od počátku 20. století s tím, že by současně došlo také k úpravě sousedících plotů a okolí. Druhou je zpracování od sochaře V. Nejtka, navržené okolo roku 1940, které nikdy nebylo realizováno. Poslední dvě varianty představují moderní ztvárnění. Všechny varianty a odkaz na dotazník lze najít na stránkách: www.meuslany.cz

„Stávající úprava slaného pramene přečkala od svého vzniku okolo roku 1900 nejedno bouřlivé období. Zaslouží si být zachována. Proto chci všechny, kteří mají stejný názor, požádat o hlasování pro variantu č.1 v dotazníku,“ uzavírá radní Bartoníček. Hlasovat je možné do 18. června.