Smečenští se pyšní novou sportovní halou

Smečno - Celé desetiletí usilovali Smečenští o vybudování nové sportovní haly v centru města. Po letech odkladů se jim záměr konečně podařilo uskutečnit a v letošním roce dokončili výstavbu moderní tělocvičny.

Slavnostní otevření sportovní haly ve SmečněFoto: Deník/Kateřina Husárová



Stavba, která je zároveň přístavbou smečenské základní školy (na boku), stála téměř 22 milionů korun. Bude sloužit pro výuku školáků, pro kroužky i veřejnosti a nejen místním. Budova je k dispozici také přespolním zájemcům.



„Práce byly zahájeny v říjnu loňského roku a ke konci listopadu bylo hotovo,“ uvedla starostka města Smečna Pavla Štrobachová (STAN).



Kromě velké tělocvičny bude škola využívat i menší



sportovní sál v podkroví určený například pro hodiny gymnastiky, jógy a podobně. Ve sportovní hale nechybí ani tribuna se zábradlím pro diváky, stejně jako pěkné barevně odlišené šatny a sociální zařízení.



Projekt nové tělocvičny mělo město od roku 2009, ale peníze se podařilo získat až v loňském roce přidělením dotace ministerstva financí. Ta pokryla více než polovinu nákladů.



Původní tělocvična podle starostky fungovala už deset let na výjimku,protože nesplňovala povinné normy, šlo o budovu starou 70 let.



Veřejnosti budou nové prostory k dispozici vždy odpoledne po skončení školní výuky. Měla by se také obnovit nabídka kroužků, například míčových her, florbalu a podobně.



Spokojená s novým sportovištěm je i ředitelka školy Lenka Bechyňská. „Po třinácti měsících omezení, kdy jsme cvičili pouze ve školní hale na chodbě nebo venku, je to pro nás změna z nuly na sto. Děti už se na tělesnou výchovu v novém moc těší a my také. Doufám, že budou všichni spokojeni,“ řekla při otevření ředitelka.