Stovky uren skončí v hromadném hrobu

Region - Pohřební služby, aniž by o to stály, už několik let fungují jako sklad. Pozůstalí si nevyzvedávají urny s ostatky zemřelých, a ty se tak hromadí v provozovnách pohřebních ústavů. Leží tam i několik let. Ze zákona o pohřebnictví se urny musí skladovat dvanáct měsíců.

Zhruba desetinu ostatků všech zemřelých si nikdo nevyzvedne. Popel z těchto uren je po čase uložen na společném pohřebišti. „Je to proto, že pozůstalí nechtějí zaplatit pohřeb a tak dělají mrtvé brouky. Takových je hodně. Nám pak nezbývá nic jiného, než urny nechat uskladněné u nás. Dříve jsme je dávaly do společného hrobu v Hořovicích, ale to už nyní není možné, takže máme desítky nevyzvednutých uren u sebe," uvedl za hořovickou pohřební službu Josef Lojín. Také čtěte: Silnice poškozuje mráz i přetížená kamionová doprava Podobné zkušenosti má i berounská Pohřební služba Beran. „Takových případů máme bezpočet. Nezaplatí pohřeb a urny si nevyzvednou. Takže nám nezbyde nic jiného, než je mít uložené u nás v kanceláři a čekat, zda si některý z pozůstalých pro ně nepřijde. Po několika letech je pak ukládáme do společného hrobu," uvedl Daniel Beran z berounské Pohřební služby Beran. Příbram Pohřební služby v Příbrami mají z pozůstalými lepší zkušenosti. Lidí, kteří si nevyzvednou urnu s popelem, není z pohledu majitele příbramské pohřební služby Romana Vítka hodně.„To se stane maximálně patnáctkrát do roka. Týká se to především sociálně slabých rodin, za které se postaví město a základní pohřeb vybaví," říká Roman Vítek. Urna zůstává uložená ve správě městského hřbitova. Podle dlouholetých zkušeností si rodina po čase většinou pro urnu dojde a finančně se pak vyrovná se správou hřbitova. Více z Příbrami: Razie ve vězení: policie zadržela sedmnáct lidí Rakovník Podobná situace je i na Rakovnicku. „Pozůstalé několikrát obešleme výzvou o vyzvednutí. A pokud nejeví o urnu zájem, necháváme ji u nás několik let uskladněnu. Míváme zde ročně tak dvě až tři nevyzvednuté urny s popelem,," uvedla majitelka rakovnické pohřební služby Vlasta Švarcová. Když si nikdo pro urnu nepřijde, je na náklady pohřební služby uložena do jamky na vsypové louče u rakovnické obřadní síně. Stejný osud čeká také urny po sociálních pohřbech. Více z Rakovníka: Motokrosař Ryšavý: Jsme herci, kteří vystupují a ještě si za to musí platit Pozůstalých, kteří o své zesnulé příbuzné nemají zájem, za poslední roky přibylo ve Slaném. Z tohoto důvodu zde pohřební služby přistoupily k tomu, že kremaci a uložení urny vyúčtují s pozůstalými předem. Kladno Pohřební ústav Syrius v Kladně v Saskově ulici má ve skladu nevyzvednutých uren 200 kusů, které jsou zde od roku 2003 a pozůstalí už se k nim nikdy nepřihlásili. Jak řekl pracovník pohřebního ústavu, majitelka firmy v současné době řeší jejich uložení do společného hrobu na kladenských hřbitovech. Více z Kladna: Kladenští řidiči požadují přísnější tresty





