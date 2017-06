Středisko ROSA se v září dočká rekonstrukce

Kladno - Kladenské Středisko ROSA, jehož cílem je pomáhat snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a rodinu, oslavilo v těchto dnech pětadvacáté výročí.

Při této příležitosti oznámil náměstek primátora města Kladno Vladimír Moucha již dříve slíbenou rekonstrukci střediska.

„ROSA se stále rozrůstá a téměř praská ve švech. Loni jsem na tomhle místě přislíbil, že se objekt brzy dočká přístavby. Dnes mohu s klidem sdělit, že projekt i finance jsou připraveny," uvedl Vladimír Moucha, podle kterého by měla rekonstrukce odstartovat již koncem září.

„Tenhle objekt města Kladna a všichni, kteří v něm pracují, si přestavbu zaslouží. Středisko a jeho pracovníci odvádějí dlouhodobě skvělou práci. Vrátili do kvalitního života spoustu dětí a jejich rodičů. Přeji středisku, aby do dalších nejméně pětadvaceti let vykročilo pravou nohou," dodal náměstek.

Zpráva o rekonstrukci překvapila všechny zúčastněné v čele s ředitelkou Střediska ROSA Hany Fechtnerové. „Na tuhle zprávu jsme čekali celé jaro, když jsme kreslili plány. Chtěli jsme, aby se zařízení zvětšilo a mohlo tak pojmout větší kapacitu klientů. Zprávu jsem se dozvěděla až dnes a jsem z ní nadšená," komentovala situaci.

Rekonstrukce ovšem není jedinou novinkou, která byla na slavnosti odhalena. Vladimír Moucha společně s herečkou Ilonou Svobodovou pokřtili nové logo střediska, jehož autorkou je výtvarnice z Liberce Iva Ouhrabková.

„Když jsme změnili název, tak jsme zákonitě museli změnit i logo. Chtěli jsme v logu zachovat motiv domečku, volili jsme ze tří návrhů, nakonec vyhrála varianta, kde je logo vybarveno jednotlivými barvami našich programů," vysvětlila Hana Fechtnerová. „Do budoucna mimo jiné plánujeme také nové rozšíření pobytů pro rodiny s dětmi v pěstounské péči. S pěstouny vyrazíme také do Itálie k moři," dodala.