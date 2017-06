Středisko ROSA slaví: dětem a jejich blízkým pomáhá už čtvrt století

Kladno /FOTOGALERIE/ - Kladenské Středisko ROSA, jehož cílem je pomáhat snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a rodinu, v úterý oslavilo pětadvacet let od svého založení. Zahradní slavnosti se zúčastnilo mnoho lidí včetně dětí, rodičů, zástupců kladenského magistrátu i sponzorů.

„Středisko vzniklo v roce 1992, prvním projektem byl projekt pro rodiny s dětmi se zdravotním handicapem. Postupně jsme další projekty přidávali, zařadili jsme například program pro etnicky znevýhodněné a romské rodiny. V zařízení momentálně pracuje zhruba čtyřicet zaměstnanců. Pořádáme různé aktivity u nás v centru, nebo také jezdíme za klienty k nim domů,," přiblížila činnost střediska pro Kladenský deník jeho ředitelka Hana Fechtnerová.

Ta se zasloužila o zajímavou kulturní vložku, když všem hostům zahrála na saxofon. „Hanku obdivuji, na saxofon hraje teprve rok a půl, své vystoupení zvládla skvěle," chválila ředitelku moderátorka celé akce, kladenská herečka Ilona Svobodová, která sama sebe nazývá maskotem střediska.



„Spolupracuji se střediskem již mnoho let, těžko bych počítala, jak je to dlouho. Přes sestřenici, která tady pracovala, jsem se dostala až k současné ředitelce. Můj syn tady navíc mnoho let dělal asistenta. Nakonec jsme se všichni skamarádili, takže sem jezdím velice ráda," uvedla Ilona Svobodová.

Na akci vystoupily také malé i velké žačky ze Základní umělecké školy Kladno sídlící v Moskevské ulici pod vedením Lenky Kubínové. Na zahradní slavnosti nechybělo bohaté pohoštění, ani zábavné aktivity a atrakce pro děti.



Středisko za pětadvacet let svého působení pomohlo mnoha dětem i jejich nejbližším. Mezi ty patří například Svatka Šlaufová, která má společně s manželem v pěstounské péči vnuka již devět let.

„Když nás v roce 2013 středisko oslovilo, že máme uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, tak jsem si říkala, že se jedná jen o další úřad, který nás bude kontrolovat. Dohodu jsme nakonec uzavřeli a začali jsme s Rosou spolupracovat. Po čase jsem ale musela změnit názor, protože náš vnuk, který je doma introvert, tak si ve středisku dlouhou dobu povídá s pracovnicemi. Líbí se mi také vzdělávací semináře. Nakonec mi je líto, že vnukovi bude za rok osmnáct a naše spolupráce tak skončí," řekla dojatá Svatka Šlaufová.