Televize ukradené z kamionu vyčmuchal policejní pes ve křoví

Kladno – Najít odcizené zboží se v noci na úterý podařilo díky služebnímu psu Morganovi poté, co čtvrt hodiny před čtvrtou ranní byli policisté přivoláni na odstavnou plochu u Rudné nedaleko Prahy. Kdosi se tam vloupal do odstaveného návěsu kamionu a ukradl LED televizory. Desítky televizorů.

Kladenská dvojice vybojovala druhé místo s 99 body ze 100 možných a titul Nejlepší stopař Mistrovství.Foto: PČR

Kriminalisté z Prahy-západ si přizvali na pomoc policejního psovoda z Kladna. A jeho svěřenec Morgan, který má speciální výcvik k vyhledávání pachových stop, zabodoval. U zadní části návěsu nasál nosem – a s čenichem u země neomylně zamířil do křovin. Tam postupně ohlásil místa nálezu 12 nepoškozených televizních přijímačů.



Vyšetřovatelé kriminálky nadále zjišťují, kdo má tohle neplánované stěhování na svědomí. Byl to jediný pachatel, nebo jich bylo víc? Jasněji o okolnostech případu by detektivové měli mít, až se podaří vyhodnotit zajištěné stopy. Kriminalistům by také pomohly poznatky všímavých svědků. Jakékoli postřehy, které by s případem mohly souviset, jim lze předat prostřednictvím linky 158.



Pes Morgan se v minulosti osvědčil i při jiných zásazích. Pomohl například vypátrat motorkáře pod vlivem alkoholu, který utekl z místa nehody. Setkat se s ním mohli také návštěvníci řady preventivních akcí na Kladensku, kde malým i již odrostlým zájemcům předváděl nejen vyhledávání předmětů, ale i respektování povelů. Právě s Morganem také koordinátorka skupiny základních kynologických činností kladenské policie Jitka Jozová o uplynulém víkendu slavila úspěch v Nýřanech, kde Českomoravská kynologická unie pořádala Mistrovství České republiky ZVV3. Společně se jim podařilo vybojovat 2. místo s 99 body (ze 100 možných) – a titul nejlepšího stopaře mistrovství. Nejlepším stopařem se Morgan pod jejím vedením stal i loni na šampionátu služebních psů v Mělníku.



Aktuální úspěch je o to cennější, že jde o závod, kam se dostanou pouze psi osvědčující svou všestrannost. Předem se totiž musí kvalifikovat z výběrové soutěže a splnit tři disciplíny podle nejvyšší zkoušky národního zkušebního řádu: stopu, poslušnost a obranu.