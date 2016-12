Televizní taneční soutěži Stardance vévodili letos Eva a Michal z Kladenska

Slaný, Kladno - /DVOJROZHOVOR/ Aby vůbec mohly celebrity nastoupit na taneční parket a oslnily porotu i publikum, je nezbytné zapojit do týmu také lidi z dalších profesí. Jelikož platí, že účes je korunou krásy, letošní hvězdy oblíbené televizní taneční soutěže Stardance česala, kromě jiných, majitelka slánského kadeřnického salonu Eva Čapková ml., která provozuje dlouhé roky firmu společně s maminkou Evou.

Jak jste se dostala k česání soutěžících ve Stardance?

Před prázdninami mě oslovila bývalá kolegyně, se kterou jsem před časem pracovala ve společnosti Wella. Takže jsem na účast v soutěži ráda kývla.

Našla jste si v soutěži Stardance nové přátele?

No o přátelích asi nemůžu mluvit, protože přátelé by byli na celý život. Ale určitě to bylo zajímavé setkání s tanečnicemi, protože česání dochází i k tomu, že si společně povídáme. Takže jsem se dozvěděla i něco ze zákulisí taneční profese, což je pro mě zajímavé téma.

Sama ráda tancuji, i když ne tak profesionálně jako oni. Je to fajn zkušenost, že jsem mohla potkat a seznámit se s takovými lidmi. V zákulisí mojí profese jsem ve své podstatě znala všechny kadeřnice a vizážisty, protože jsem s nimi několik let spolupracovala ve výše zmiňované firmě. To pro mě nové nebylo, ale zase jsem poznala třeba práci kostymérek. V zákulisí je nejlépe vidět, jak na sebe všechno navazuje, a to pro mě bylo určitě přínosné.

Komu jste ve Stardance fandila?

Zlato jsem přála samozřejmě vítězné dvojici Zdeněk Piškula a Veronika Lálová, protože jsem Veroniku od začátku česala. Byla to moje svěřenkyně, takže jsem si moc přála, aby vyhráli oni, což se mi splnilo. I přesto, že jsem v soutěži česala první rok, měla jsem štěstí, že právě Verča vyhrála. Fandila jste i ostatním? Samozřejmě, že to přejete všem, protože všichni tvrdě pracují, vymýšlejí choreografii a snaží se.

Časem odhadnete, kdo bude favoritem. Od počátku jsem věděla, že Michal Padevět, který tancoval s herečkou Janou Plodkovou, je Kladeňák. I jeho jsem upravovala. Takže do finále šly oba páry a musím říci, že jsem sázela na to, že se budou prát o první místo. To, že Michal s Janou byli až třetí, mě velmi zaskočilo.

Ale jinak mají můj velký obdiv, protože Jana finišovala se zlomenou rukou a tančili úžasně. Michal ač se zúčastnil první rok, dokázal Janu odvést až do finále, což bylo super.

Vždy jste chtěla být kadeřnicí?

Ano, opravdu už odmala, protože moje máma je taky kadeřnice a já jsem vlastně sledovala tu její práci od mého dětství. Opravdu mně to pohltilo. Já bych si troufla říct, že je to můj koníček, moje práce a můj svět. Tu práci mám strašně ráda a neumím si představit dělat něco jiného.

Chodila jste ráda s maminkou do jejího kadeřnictví?

Za bývalého režimu bylo kadeřnictví součástí komplexu komunálních služeb, kam jsem chodila neuvěřitelně ráda, protože vůně, která se tam linula, byla typická pro kadeřnictví. Po revoluci, když maminka začala podnikat, jsem pracovala s ní, protože jsem už byla vyučená kadeřnicí.

Měla jste i jiné koníčky?

Po škole jsem začala pracovat pro firmu Wella. Jako jejich trenér, kdy jsem následně sama školila další kadeřnice. Věnovala jsem se hlavně výčesům. Několik let jsem obětovala jen kadeřničině a jmenované renomované značce. Na nic jiného jsem opravdu čas neměla čas. Tohle mě dokonale pohltilo. Nyní pracuji ve svém Salonu Eva ve Slaném. Ale na druhou stranu nelituji ničeho. Jsem šťastná za svůj profesionální postup.

Kladenský tanečník a učitel Michal Padevět

Učesaní a krásně ustrojení přistupovali na taneční parket v televizním studiu také Kladeňák Michal Padevět s herečkou Janou Plodkovou (foto na str. 1). Společně v letošní Stardance vybojovali po několika měsících třetí místo. Profesionálnímu tanečníkovi a učiteli Michalu Padevětovi položil Kladenský deník také pár otázek.

Jak jste spokojený s tím, že jste se dostal až do finále?

Já jsem samozřejmě spokojený. Kdyby mi někdo řekl na začátku, tak bych nepředpokládal, že se dostaneme do finále. Takže to byl můj splněný sen.

Co říkáte na vaši tanečnici Janu Plodkovou?

Jana je úžasná, pečlivá a velice důsledná. Učila se velmi rychle, má velice dobrou motorickou paměť, takže učení tanečních kroků nebyl žádný problém.

Proč si myslíte, že jste nevyhráli?

No ono je těžké soutěžit proti dvěma chlapům, když beru tedy VIP osobnosti, protože většinou posílají hlasy asi ženy. Přece jenom je to spíše o sympatiích žen k mužům. To si myslím, že je hlavní důvod. Ani si nemyslím, že by byla důvodem Jany zlomená ruka. Ale samozřejmě jsme my jako pár také sympatičtí.

Ovlivnila vás zlomenina Janiny ruky?

Tak samozřejmě nás to trochu ovlivnilo ve smyslu, že jsme se ocitli pod velkým psychickým tlakem. Takže jsme museli trošku upravovat choreografii. To znamená, že kdyby třeba v cha-che byly nějaké jiné figury, které jsme tam měli předtím v pátém kole například známé klíště, tak by to vypadalo jinak. Třeba bychom měli lepší hodnocení. Ale je těžké říkat to dodatečně. Nevíme, kolik jsme měli hlasů a je možné, že nás to trochu ovlivnilo. Ale i tak jsme velmi spokojení.

Fandily vám děti ze školy, kde učíte? A kdy se tam vracíte?

Já si myslím, že určitě. Pořád mi chodily esemesky od rodičů dětí, že byly nadšené a že nám to přály. A co jsem slyšel v průběhu Stardance, tak nás podporovali školáci skutečně velice. Za dětmi do školy se vracím už v pondělí 19. prosince.

Chybí vám Stardance?

Hodně. Teď mám trošku pocit jakési prázdnoty. Nicméně si myslím, že to za chvilku přejde. Uvidíme, to je prostě život.

Chcete dále tančit a naučit to i ostatní?

Samozřejmě. Chci naučit tančit i ostatní dámy. A tímto bych je chtěl pozvat na kurzy, které budu osobně pořádat od ledna. Bude to latina pro ženy a potom individuální lekce pro ženy. Výuková hodina bude vždy patřit jedné jediné. Dotyčná může získat tímto navíc hvězdný pocit, jaký mají celebrity ve Stardance.

AUTOR: MELISA VANÍČKOVÁ