Tipy Deníku: kde strávit poslední den v roce

Kladensko - Zítra nás čeká poslední den roku 2016. Čekání na bujaré noční veselí, spojené s vítáním roku 2017, si lze zkrátit například na bruslích, v divadle, bazénech nebo při koncertu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

BRUSLENÍ

Přestože počasí zimním sportům nepřeje, je možné si zabruslit na kluzišti na náměstí Starosty Pavla v Kladně. Ledová plocha zde v sobotu bude otevřena od 13 až do 21 hodin. „Lidé si mohou na místě půjčit brusle. K dispozici je jich devadesát párů různých velikostí. Kapacita kluziště je do osmdesáti lidí.," uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková. Nazout brusle je 31. prosince možné i ve Slaném. Ledová plocha zdejšího zimním stadionu je pro veřejné bruslení vyhrazena od 14 do 16 hodin.

PLAVÁNÍ

Kdo má vodu raději v tekutém stavu, může v sobotu navštívit kladenský aquapark, který bude otevřen od 9 do 14 hodin. Aquapark ve Slaném je pro plavce přístupný od 9 do 15 hodin.

VÝSTAVA

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařících je v sobotu otevřen od 9 do 15 hodin. Nabízí mimo jiné výstavu Vánoce – společná práce. Představuje práce dětí z mateřských a základních škol. Vlastivědné muzeum ve Slaném je 31. prosince otevřeno od 9 do 12 hodin. „K vidění jsou tu dvě výstavy, a to Kdo se dá na vojnu a Vánoční výstava – Vesnický krámek," zve pracovnice muzea Blažena Hrabánková.

LABYRINT

Skvělou příležitostí zejména pro rodiče je akce kladenského volnočasového střediska Labyrint určená přitom jejich potomkům. Jedná se dětskou silvestrovskou party Silvestr light, kterou Labyrint poprvé pořádá ve svém středisku Spirála v Litevské ulici. Rodiče na ni mohou své děti přihlásit a jít se věnovat v klidu zábavě pro dospělé. „Pro děti zde bude v noci ze soboty na neděli připravena řada her. Chybět nebude ani tanec nebo tvoření. Půlnoc společně přivítáme malým ohňostrojem a vyrobíme si také přáníčka do nového roku. Podmínkou je, aby si s sebou děti vzaly spací pytel, karimatku, hygienické pomůcky a přezůvky. Zajištěno bude občerstvení v podobě večeře a snídaně. Stále ještě máme volných posledních deset míst," řekla pedagožka volného času Labyrintu Renata Hajníková.

DIVADLO

Představení na poslední den roku do svého programu zařadilo loutkové Divadlo Lampion i Městské divadlo Kladno. Lampion uvede od 10 hodin Foglarovu Záhadu hlavolamu. Na představení naváže tematická dílna pro děti i rodiče s názvem Tajný komiks. Činohra nabízí od 17 hodin fantasy komedii Soudné sestry (viz. foto na titulní straně. Diváky zavede do bájné Zeměplochy s bludnými balvany, trpaslíky, trolly, duchy a čarodějkami.

KONCERT

Zatímco v pátek na pódiu na náměstí Starosty Pavla v Kladně zahraje v 16 a 17.30 hodin skupina Depeche Mode revival, poslední den v roce uzavře ve stejné časy sérii koncertů pořádaných v rámci akce Kladenské Vánoce jiná kapela, tentokrát Johnny Cash revival.