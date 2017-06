Tragédii Lidic a Ležáků připomenou mince Romana Shamilyana a Jiřího Hanuše

Lidice, Ležáky - Letošní výročí tragédie Lidic a Ležáků nad rámec každoroční pietní akce připomene počin České mincovny. Ta vydává zlaté a stříbrné pamětní mince se symbolickým vyobrazením lidického příběhu. Podobu mincí svěřili v Jablonci nad Nisou dvěma mladým autorům. Výtvarné návrhy pochází z dílny Romana Shamilyana a Jiřího Hanuše.

Autoři ukryli příběh obyvatel vyhlazených obcí do fotografie, která je dominantním motivem averzu i reverzu mince. Na averzu je zachycena celistvá pětičlenná rodina s obcí v pozadí; na reverzu je fotografie ohořelá, muži chybí, žena a dítě jsou od sebe odtrženy, obec srovnána se zemí. „Návrhem mince jsme se snažili připomenout to, co je pro nás a příběhu obou obcí podstatné. A to jsou právě tragické osudy lidí, především pak žen - matek, které zůstaly úplně samy, bez mužů a bez dětí, zavlečeny do koncentračních táborů," uvedl jeden za autorů Roman Shamilyan.

„Mincí medailí na toto téma vznikla celá řada. Troufám si tvrdit, že tyto jsou způsobem ztvárnění jedinečné právě proto, že nepracují s tradičními klišé a že naopak zobrazují symboliku univerzálně platnou pro obě obce," uvedl Lukáš Jokl, marketingový manažer České mincovny s tím, že ještě před finálním schválením byly díky laskavosti Památníku Lidice návrhy předloženy lidickým pamětníkům k posouzení. Výtvarnou předlohu – sádrový model - se rozhodla Mincovna věnovat v den vernisáže do sbírek Památníku Lidice. Pamětní mince mají podle Mincovny obrovský význam pro zachování vzpomínek.

„Jako sběratelský artefakt je lidé pečlivě uchovávají, dědí se z generace na generaci. Mince tedy pomáhá dokonale přenášet historickou paměť. I proto je u nás běžnou praxí spolupráce s odborníky nebo konzultace s mnohdy posledními žijícími pamětníky událostí," doplnil Jokl.

Zlatá mince o hmotnosti ¼ unce vychází v nákladu 200 kusů. Prodávat se bude za 11 450 korun. Stříbrná mince má náklad poloviční. Mincovna na ni použila svůj největší střížek o průměru 90 milimetrů a hmotnosti jednoho kilogramu, který má vyhrazený pro nejvýznamnější výročí. Cena stříbrné mince je stanovena na 39 950 korun.

Martin Ježek