Unhošť chystá rekonstrukci čističky odpadních vod

Unhošť - Unhošť chystá na příští rok modernizaci čistírny za desítky milionů korun. Letos už začaly dílčí opravy.

Čistírna odpadních vodFoto: Ilustrační foto ČTK

Opravy, které byly dosud provedeny mají předejít zejména možné haváriiv době velkého vytížení zařízení, například o nadcházejících vánočních svátcích. Jak potvrdil Kladenskému deníku místostarosta Unhoště Karel Kopp, bylo zapotřebí zakoupit v první řadě kyslíkovou sondu.

„Ta umožňuje napojení na centrální dispečink Středočeských vodáren a díky této sondě jsou na vodárnách schopni zjistit, jestli se naše čistička neblíží havarijnímu stavu kvůli nedostatku vzduchu, bez kterého by potřebné bakterie zahynuly. Sonda byla klíčovou záležitostí. Vše bylo o investiciněkolika desítek tisíc korun, o čemž rozhodovala rada města,“ doplnil místostarosta Kopp.



Město dále letos na jaře vybralo projektanta pro kompletní rekonstrukci. Stavební povolení na čističku by Unhoštští měli získat v prvních měsících nadcházejícího roku. Práce mohou následně začít nejdříve za šest měsíců.



„Unhošť bude v každém případě na čistírnu shánět dotace,“ uvedl místostarosta. Modernizaci Unhošť postupně uskuteční, i když dotaci nezíská.



Nezbytné je i rozšíření kapacity čistírny, protože ve městě je mnoho stavebních pozemků a v případě rozsáhlejší výstavby by její kapacita nestačila.



Aktuální kapacita čističky je zhruba pro 5000 obyvatel. Vzrůst by měla minimálně na 7000 lidí. Unhošť letos hospodaří s 60 miliony korun a má kolem 4500 obyvatel. Jak potvrdil místostarosta, co se týká moderní zástavby, jedná se o jednotlivé rodinné domy.



„Žádná satelitní výstavba se neplánuje. Obyvatelé přibudou, ale určitě ne najednou ve velkém,“ uzavřel Kopp.