Unhoštští se možná dočkají bezpečných cyklotras

Kladno - Nové vedení Středočeského kraje zadalo přepracování koncepce cyklodopravy celého kraje. Obyvatelé Unhoště a okolních obcí by se tak mohli už brzy dočkat bezpečných cyklostezek.

Cyklostezka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Leona Paroulková

Cyklogenerel dokončí v dubnu. Díky tomu svitla také Unhoštským nová naděje, aby podali svůj návrh na propojení stávajících cyklotras s okolními obcemi.

Oblast je nazývána vstupní branou do Křivoklátských lesů a místní se pyšní blízkostí lákavých rekreačních oblastí. Tam, kam mají ale Unhoštští nejblíže, paradoxně bezpečné cyklostezky dodnes nevedou.

„Jízda na kole v sobotu na Markův Mlýn, do Podkozí a do Malých Kyšic je hezký výlet a mnozí nám ho závidí. Denní docházka dětí z Nouzova do Unoště, z Braškova, cesta za kamarády do Červeného Újezdu, nebo cesta do práce do Kladna či do Prahy jsou už podstatně méně atraktivní. Dříve se chodilo mezi obcemi pěšky a jezdilo na kole, dnes je cesta dítěte na kole po silnicích II. a III. tříd pro většinu maminek nepředstavitelná," říká Vladimír Jurka z Unhoště, jenž se zabývá problematikou cyklotras ve volném čase, v Unhošti je členem komise pro investice a strategický rozvoj a navíc tematice velmi dobře rozumí i jako odborník, jelikož je editorem portálu OpenStreetMap (veřejné mapové podklady celého světa, pozn. red.).

Nedostatek bezpečných cest pro cyklisty v okolí Unhoště přivedl proto místní k vypracování cyklo-konceptu. Je reálným základem proto, jak propojit obce v regionu.

„Na papíře existuje představa naše i okolních vesnic, jak využít stávající cesty a napojit je například na zaniklé. Nejdůležitější je určit, kdo bude vše financovat a koordinovat," zdůrazňuje Jurka.

Unhoštští počítají s finanční spoluúčastí. Úředníci podklady pro žádost o dotace vypracují, ale horší situace je na malých vesnicích. „Tam odborníci chybí. Neumím si představit, kdo to vypracuje například v Hostouni," soudí Jurka.

Hlavní břímě budoucího komplexu tras by proto měl nést Kraj, zejména v oblasti přípravy projektové dokumentace a koordinaci aktivit při získávání prostředků na realizaci. Vesnice jsou připraveny aktivně spolupracovat a projekty z části financovat.