Unikátní akce: Pětisettunový jeřáb pomohl demontovat kladenský vodojem

Kladno - Kladeňáci měli v pátek možnost sledovat unikátní akci v přímém přenosu.

Demontáž kladenského vodojemu. Snímání nádrže na vodu. Tu do dvou let nahradí nový dispečink, konferenční sál a vyhlídka. Foto: SVAS

Pětisettunový jeřáb, které existují pouze dva v republice, se tyčil nad Kladnem a po kusech rozebíral rozdělovský vodojem, který je od 30. let minulého století výraznou dominantou Kladna. Dopoledne mu byla odebrána střecha a chvíli po poledni demontovali technici i železnou nádrž. Ta byla dlouhé roky zásobárnou vody pro Kladno.

Na místě někdejšího už nepoužívaného rezervoáru vody vyroste do dvou let obří prosklená věž směle konkurující například té Berlínské. Splní hned několik úloh. Vybudován zde bude centrální dispečink, konferenční místnost, ale především vyhlídka pro místní i návštěvníky města.

"Projekt kompletní rekonstrukce odstartoval koncem srpna demontáží vnějšího obalu věže, snesením střechy a vyjmutím vnitřní nádrže vodojemu. Právě v místě, kde byla nádrž umístěna, vznikne jeden z nejmodernějších dispečinků v zemi. Vodojem tak po letech najde znovu své poslání a bude součástí řízení moderní vodohospodářské infrastruktury.

Kladenský vodojem je významnou inženýrskou stavbou, která ve své siluetě ztělesňuje pozdní funkcionalismus poloviny třicátých let," řekla mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová.

Kladenský vodojem stavěla firma Kolben a Daněk (ČKD). Kompozice a proporce válcových fasád i falcované střechy s lucernou jsou nadčasové a po téměř osmdesáti letech neztrácejí svou ladnost a krásu. Struktura fasády z lícového zdiva i detaily parteru z umělého kamene podtrhují kvalitu tehdejšího zpracování.

Projekt využití konstrukce jako nosného korpusu pro moderní dispečink, expozici vodárenství a jednací sál vychází z limitů daných původní funkcí a dobou vzniku stavby tak, aby byla zachována původní historická hodnota stavby v konfrontaci s aktuálními požadavky.

Přestože srdce vodojemu, nýtovaná ocelová nádrž o objemu 800 metrů krychlových, musí společně s původním schodištěm ustoupit prostorově náročnějšímu využití, renovace a zdůraznění ocelové konstrukce v nově vzniklém vnitřním objemu stavby je zásadní součástí návrhu. Ze šetrně demontované nádrže bude vybrán reprezentativní fragment, který bude instalován v blízkosti vodojemu jako exponát připomínající jeho původní funkci.

Projekt dispečinku s reprezentativním prostorem a expozicí Centra biodiverzity v bývalém vodojemu je založen na dvou základních principech. Prvním je koncepční úprava velkorysého výškového členění vodojemu do dvou hlavních prostorů – nesoucích v „dříku“ a nesených v „hlavě“. Vložené betonové desky podlah vymezují patra nových funkcí. Výhodou je, že velikost vnitřního prostoru a mimořádná únosnost celé konstrukce umožňuje nové využití vodojemu.

Do nového objektu návštěvníci vstoupí přes halu s nově vloženým vertikálním jádrem sloužícím zároveň jako 22,5 metrů vysoký výstavní prostor. Expozice vodárenství bude pokračovat na podestách původního servisního schodiště a bude možné je sledovat během pohybu výtahu nebo při výstupu po točitém schodišti skrze transparentní plášť jádra. V úrovni poslední mezipodesty bude do dříku vodojemu podvěšeno technické patro - zázemí dispečinku a potřebných technologií.

V uvolněném prostoru po ocelové nádrži je navržena radiální otevřená dispozice dispečinku umožňující průběžnou spolupráci dispečerů. Pod ocelovým krovem ukončeným kruhovou lucernou se tak otevře panoramatický jednací prostor s kapacitou 50 míst, přístupný po obloukovém schodišti.

"V kladenském vodojemu vznikne nejmodernější vodohospodářský dispečink v České republice. Dispečink SVAS bude v pravém smyslu mozkem a řídícím centrem dodávek vody pro více než 290 tisíc obyvatel okresů Kladno, Mělník a částí okresů Praha-západ, Praha-východ a Rakovník. Umožní sledovat bezchybný chod všech zařízení a správně vyhodnocovat kritické situace a v krátkém čase navrhovat potřebná opatření k nápravě. Bez včasných a přesných informací totiž není možné urychlit zásahy, ani dále pokročit v optimalizaci údržby. Právě to nový dispečink zcela změní. Díky novému dispečinku tak provozovatel vodohospodářské infrastruktury pokročí do vyšší fáze takzvané prediktivní údržby, která následně vede ke snižování nákladů a tím má pozitivní dopad do ceny vody," řekl Kladenskému deníku Bohdan Soukup, provozní a technický ředitel Veolia.

Moderní dispečink bude mít svou klíčovou úlohu také během možných krizových situací, jako jsou např. povodně. Právě během nich je klíčová schopnost předpovědět, jaká zařízení a ve kterou chvíli je nutné vyřadit z provozu, případně zcela demontovat a odvézt do bezpečí. Centrální řízení z moderního pracoviště zajistí, aby se v takových situacích postupovalo rychle, ve správném pořadí a koordinovaně, aby byly efektivně využity dostupné zdroje lidské i materiální a aby byly minimalizovány škody.

Moderní dispečink pro řízení vodohospodářské infrastruktury a pro případy krizových situací bude vybaven také funkcí tzv. „disaster recovery“ centra. V praxi to znamená, že bude vybaveno vysokým stupněm zabezpečení přenosu a uchování dat a v případě jakýchkoliv výpadů bude možné jeho provoz obnovit ve velmi krátké době.

Investice do rekonstrukce a nového využití vodojemu vyjde na více než 100 milionů korun a je hrazena výhradně ze zisků majoritního akcionáře SVAS společností Veolia a tudíž se nijak neodrazí v ceně vodného a stočného. Tato rekordní investice společnosti Veolia je jednoznačným dokladem odpovědného přístupu k obnově a provozování vodohospodářské infrastruktury v České republice.