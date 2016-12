Unikátní betlémy můžete vidět v Galerii kladenského zámku

Kladno – V Galerii kladenského zámku mohou nejen Kladeňáci, ale i přespolní shlédnout unikátní výstavu betlémů z tvorby a sbírek členů a přátel Spolku českých betlémářů pořádanou u příležitosti již desátého výročí jeho založení.

V Galerii kladenského zámku jsou k vidění unikátní betlémy. Foto: Deník/Kateřina Juhászová

„Výstava je jedinečná zejména proto, že obsahuje více než sto betlémů různých materiálů i velikostí. Je jednou z největších a nejrozmanitějších v naší republice. Návštěvníci, kteří zamíří do Galerie kladenského zámku, se mohou pokochat nejen exponáty z papíru, dřeva, skla, keramiky, korálků, látky, ale i například ze šustí. Nechybí ani háčkované a za zmínku jistě stojí také sádrová kopie Středověkého betlému ze 16. století, jehož originál je vystaven v Muzeu hlavního města Prahy. Jedná se tedy o raritu," sdělila průvodkyně výstavy Zdeňka Svědínková.

Pozornost si rovněž zaslouží i pohyblivý betlém ze dřeva, jehož autorem je Bohumil Dušek.

„Řada z vystavených betlémů pochází z konce devatenáctého století, avšak nejvíce jich je až ze století dvacátého. Vyrobili je s velkou pílí, trpělivostí i radostí členové Sdružení českých betlémářů," řekla Kladenskému deníku Zdeňka Svědínková a dodala: „Spolek založilo čtyřiatřicet betlémářů v dubnu roku 2006 za účelem sdružovat tvůrce, výrobce, sběratele i badatele v oboru betlémářství a také příznivce a ctitele betlémů."

V průběhu deseti let vzrostl počet členů na sto čtyřicet z celé České republiky, ale i Slovenska a Německa. Ve vánočním období pořádá Spolek výstavy betlémů pravidelně v celé zemi a pro své členy vydává pětkrát ročně celobarevný časopis Betlémář.

„Zejména před Vánoci je tato výstava hojně navštěvována. Exponáty si přichází prohlédnout rodiny s dětmi, ale také základní a mateřské školy nejen z Kladna, ale i širšího okolí. Jsem velmi ráda, že sklízí takový úspěch," dodala průvodkyně Zdeňka Svědínková.

V minulých dnech betlémy přišly obdivovat například učitelky s dětmi z Mateřské školy v Kolči. I jim se podle jejich slov výstava moc líbila. Výstavu mohou případní zájemci navštívit v Galerii kladenského zámku až do 8. ledna příštího roku, a to od úterý do pátku v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a o víkendu i svátcích od 13 do 17 hodin.