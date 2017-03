Úpravy Sítenského údolí začaly tento týden

Kladno – Ve čtvrtek a v pátek začíná na Kladně semifinálová série play off volejbalové extraligy. Domácí vítěz základní části přivítá vždy 18.00 hodin mistra posledních dvou sezon – Duklu Liberec. A bude to husté, poněvadž oba týmy čekají čtyři utkání vměstnaná do pěti dnů!