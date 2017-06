OBRAZEM: V Bílichově přivítali patnáct nových občánků

Bílichov - Vítek, Klárka, Krýša, Samanta, Radek, Petruška, Ládík, Péťa, Marek a další jména zněla v sobotu dopoledne Kulturním domem v Bílichově. Obec totiž zažila velmi nevšední událost. V novodobé historii vesnice se tam uskutečnilo vůbec první vítání občánků.

Starosta Bohuslav Ježek pozval do místního kulturního domu celkem patnáct ratolestí ve věku od nuly do patnácti let, aby je slavnostně přivítal mezi občany a společně s kolegy jim předali dárky na památku. Vzhledem k tomu, že obec letos slaví 610. výročí od svého založení, pojali Bílichovští událost mimořádně slavnostně a každému občánkovi či občance věnovali knížku, pamětní minci obce, polštářek se jménem a tašku se znakem Bílichova. O hudební doprovd se postaral akordeonista Bohuslav Ježek nejml. se svými přáteli. Kromě slavnostního aktu se na hřišti vedle kulturního domu uskutečnil ještě i zábavný den dětí k jejich svátku, který byl plný her a dovádění.