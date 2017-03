V boji se psími výkaly jsou strážníci bezmocní

Trávníky plné psích výkalů, a to nejen v parcích, kam často chodí rodiče s malými dětmi, hlavně na sídlištích, ale dokonce ale i v řadě ulici blízko centra.

Taková je mnohdy situace nejen v Kladně, ale i dalších městech. Městští strážníci ale boj s nepořádnými pejskaři vesměs prohrávají. Pokud je ale přistihnou, hrozí majiteli psa pokuta až pět tisíc korun, ve správním řízení se může vyšplhat až na třicet tisíc korun.

„Nejhorší je to teď po zimě, když roztál sníh. Trestal bych tyto lidi daleko více a více by to měla kontrolovat policie," reagoval na dotaz Deníku Milan Surový.

Podle vedení městské policie je boj s nepořádnými majiteli psů dost složitý. „Před strážníkem se každý chová tak, jak má. Psa má na vodítku či jinak zajištěného, stejné je to i s úklidem po svých psích miláčcích. Pokud strážník v blízkosti není, chová se každý již podle svého svědomí," vysvětlil Deníku Stanislav Procházka, ředitel Městské policie Kladno.

I přesto se kladenským strážníkům daří některé pejskaře za porušení vyhlášky trestat. „Během loňského roku řešila městská policie 323 majitelů psů, kteří po svém mazlíčkovi neuklidili, dále pak 250 majitelů dostalo pokutu za nezajištěného psa a celkem 318 psů museli strážníci odchytit. Jedná se většinou o psy, které majitelé venčí bez vodítka," doplnila informace Alena Purkytová z řad městské policie. Ta zároveň poznamenala, že majitelé psů si mohou sáček na sběr psích exkrementů vyzvednout přímo na služebně městské policie, a nebo oslovit strážníky ve služebním autě, kteří jim mohou sáčky také poskytnout.

Městská policie se podle slov Aleny Purkytové sněží apelovat i na děti při besedách ve škole a školkách. „Velmi často pak slýcháme, jak rodiče doma říkají, že poplatek za psa je dost vysoký, tak ať se město postará. Je to opravdu složité, vzor a výchova ale začíná v rodině," řekla Deníku Alena Purkytová.

