V Kladně by měly vzniknout nové cyklostezky

Kladenští - cyklisté by měli mít další z důvodů k radosti. Nejprve kladenská radnice totiž zahájila tříměsíční zkušební provoz sdílených růžových kol, takzvaných Rekol. Nyní chce zvýšit bezpečnost cyklistů a zlepšit podmínky pro jejich jízdu po městě. K tomu by měla sloužit nově vybudovaná cyklostezka v ulicích ČSA a Vítězná.

„Uprostřed ulic bude nové osvětlení, dva třímetrové jízdní pruhy, metr široká cyklostezka a metr a půl pro podélné parkování automobilů. Na stromech, které v těchto místech budou, bude zároveň také vánoční výzdoba, proto jsou zde budovány také přípojky,“ uvedl na jedné z tiskových konferencí kladenský primátor Milan Volf, podle kterého by se mělo jednat nejen o pěkný bulvár v létě, ale také by se mělo jednat o ulice s jedinečnou vánoční atmosférou. „Infrastruktura pro cyklisty na třídě Vítězná a ČSA se řeší. Nyní se realizuje středový pás, který bude osazen o nové veřejné osvětlení a bude samozřejmě doplněn o novou zeleň,“ uvedla aktuálně pro Kladenský deník mluvčí magistrátu Lenka Růžková.



Podle kladenského primátora způsobuje problém s vybudováním dalších cest pro cyklisty nedostatek prostoru. „Každá doba přináší nějakou svoji architekturu. Například když vznikaly Kročehlavy a další starší části města, tak stavební čárou byl začátek domu. My v současné době nedokážeme některé komunikace ani chodníky roztáhnout, což znamená, že se cyklostezky prostě nevejdou. To leckde způsobuje velký problém,“ řekl Milan Volf.



Ve větším bezpečí by nově měli být také chodci a cyklisté přecházející Rakovnickou ulici v Rozdělově.



„Máme velký bezpečnostní problém, například ve starém Rozdělově nelze bezpečně přejít Rakovnickou ulici. Právě z tohoto důvodu by měl být vybudován zvýšený přechod, tak aby se nejen cyklisté bezpečně dostali přes tuto silnici. Téměř stejný problém je v případě Doberské ulice. V těchto místech bychom chtěli od vlakového přejezdu ještě letos vybudovat v místech, kudy vede elektrické vedení, napojení na páteřní cyklostezku,“ uvedl primátor.

V příštím roce by vedení města chtělo dokonce pro cyklisty na vlakovém přejezdu vybudovat vlastní závory a cyklostezku dotáhnout do těchto míst také z druhé strany.



„Od rozdělovského fotbalového hřiště by navíc mohlo vzniknout napojení na páteřní cyklostezku pomocí lesní cesty, která ústí u autobusové točny U Zvonečku,“ doplnil Milan Volf. A jaká je nyní situace ohledně těchhle plánů? „V současné době se zpracovává projektová dokumentace na cyklostezku v Doberské ulici tak, aby mohla být podána žádost na stavební úřad na zahájení územního řízení. Aktuálně řešíme uzavření smlouvy o věcném břemeni s Benediktinskou hospodářskou správou Břevnov, protože z důvodu ochranného pásma ČEZ, zasahuje plánovaná cyklostezka do jejich pozemků. Zde by pak vznikl zmiňovaný přejezd,“ doplnila Lenka Růžková.



Kromě toho by chtěl primátor také vznik cyklostezky, která by mohla vést podél železniční trati ve směru na Prahu. To jestli se Kladeňáci vůbec dočkají spojení s hlavním městem je ale zatím ve hvězdách.