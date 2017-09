V Kladně nenastoupilo do školek šedesát dětí, rodičům hrozí pokuta

Kladno /INFOGRAFIKA/ - Novela školského zákona, podle které jsou rodiče povinni vodit děti rok před nástupem do základní školy do mateřinky, kde dostanou děti potřebnou předškolní přípravu, má účinnost od září letošního roku. Přestože velká část rodičů vzala tuto povinnost za svou, i v největším středočeském městě Kladně mají v současnosti kolem šedesáti zatoulaných dětí, které zkrátka do žádné školky nepřišly.

dnes 08:56 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Rodičům, kteří své povinnosti nedostojí, přitom hrozí nemalá pokuta ve výši pěti tisíc korun. Jak řekla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková, rodiče dětí, kteří se svými potomky nedorazili už ani v zimě k zápisu, obeslali následně dvěma dopisy. Pokud se rodina přestěhuje nebo žije například na ubytovně, je pro úředníky velice složité jim korespondenci doručit a dotyčné dohledat. V každém případě jsou rodiče či zákonní zástupci povinni jakoukoli změnu hlásit na školském úřadu. I to, jestli využívají například možnosti vzdělávat dítě v soukromé škole nebo doma. V době zápisů k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřišli v Kladně rodiče zhruba 105 pětiletých dětí. Zákonní zástupci byli proto písemně požádání o informaci, zda jejich děti budou plnit povinnost předškolního vzdělávání v jiné škole, zapsané v rejstříku škol, nebo zvolí docházku jiným způsobem (individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ či v zahraniční škole). ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: První den výstavby kruháku Na Cikánce „Po první výzvě jsme obdrželi informaci od 30 rodičů, že jejich dítě navštěvuje jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku, nebo v zahraničí. Dalších 15 dětí se podařilo dodatečně zapsat nebo zvolilo individuální formu vzdělávání. Nevyjasněno bylo zhruba 60 případů, kdy se nepodařilo dopisy doručit z důvodu neznámého adresáta, nebo rodiče na výzvu nereagovali. Tyto rodiče se snažíme dohledat, zaslali jsme další výzvu a nadále na jejich dohledání spolupracujeme s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPD),“ řekla mluvčí Lenka Růžková. Aktuálně se podle jejích slov další případy podařilo vyřešit a chybí dohledat 51 dětí. „Díky spolupráci máme adresy jejich skutečných pobytů, kam v nejbližší době poputuje další výzva,“ dodala Růžková. Jak už jsme výše zmínili, rodičům předškoláků, kteří v září do školky nenastoupili nebo nenahlásili, že je budou vzdělávat jinou formou, hrozí ve správním řízení až pětitisícová pokuta. „Bohužel, dosud chybí metodika, jak má odbor školství postupovat v případě, že zákonný zástupce nepřišel k zápisu a ani nenahlásil, jak a kde bude dítě předškolní vzdělávání absolvovat. Odbor školství má omezené možnosti jak zjistit pobyt dítěte a jeho zákonného zástupce, pokud se nezdržuje ve svém trvalém bydlišti. Chybí určení pravomocí, kdo bude děti dohledávat zda budeme odbor školství oslovovat s žádostí o zjištění pobytu úřad práce a sociálních věcí nebo ministerstvo školství,“ upozornila mluvčí kladenské radnice. Kapacitu mateřských škol mají podle radnice v Kladně v tuto chvíli zcela naplněnou, pokud by se ještě ozvali rodiče dětí, kteří mají povinnou školní docházku, přichází v úvahu individuální vzdělávání. „Je na rodičích, aby prokázali, že pětileté dítě, jež nenavštěvuje žádné zařízení zapsané v rejstříku škol, má stejné vědomosti a návyky, jako ostatní děti. Rodič má navíc povinnost každý čtvrtrok přijít s předškolákem do školky, aby se ukázalo, zda potomek zvládá vše, co jeho vrstevníci v přípravné třídě. Pokud je dítě dlouhodobě v zahraničí, stačí nám prohlášení zákonných zástupců, že je dítě v zahraničí. Většina tam navštěvuje mateřskou školu- a přezkoušení se pak nekoná,“ sdělila mluvčí. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Sportovní hala v Kladně ožila Floydy Další možností jak připravit dítě na přechod do základní školy jsou takzvané přípravné třídy. V Kladně je jedna zřízena při Základní škole Kladno, Školská 322 a druhá při 17. Základní škole, Kladno, Pařížská 2249. Ze strany rodičů je ale o ně zájem nevalný.

„Přípravná třída musí mít nejméně 10 a nejvíce 15 žáků od školního roku 2017/2018 je určena pouze pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. V ZŠ ve Školské ulici evidujeme sedm dětí a v Pařížské celkem osm žádostí zákonných zástupců dětí, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Proto musela být radou města udělena výjimka z nejnižšího počtu dětí ve třídě. Dle předchozích zkušeností je však pravděpodobné, že se počet žádostí v průběhu školního roku zvýší. Hlavní předností přípravné třídy je nižší počet žáků ve třídě, což umožňuje individuální přístup pedagoga a bližší kontakt se základní školou,“ uzavřela mluvčí Lenka Růžková. SLANÝ

ve Slaném řeší úředníci obdobnou situaci. Jak potvrdila mluvčí slánské radnice Jana Tůmová, konečná čísla o počtu dětí různých věkových kategorií ve školkách budou znát až v říjnu. Řeší zde dva problémy, nejen zapomnětlivé rodiče předškoláků, ale i nedostatečnou kapacitu školek.

Ve městě Slaném fungují v současné době čtyři školky s kapacitou: MŠ Vítězná 168 míst, MŠ Hlaváčkovo nám. 128 míst, MŠ Cyrila Boudy 123 míst, MŠ Vančurova 82 míst. Ve třech MŠ byly u zápisu přijaty i dvouleté děti. "O počtu odmítnutých dětí mají informace ředitelky jednotlivých školek, věková skupina tříletých a i některých dvouletých dětí byla u zápisu přijata. Ohledně zvýšení kapacity mateřinek je naplánované jednání s ředitelkami a manažerkou rozvoje města Martinou Prokešovou," řekla mluvčí radnice. ČTĚTE TAKÉ: Práce na modernizaci čističky už jsou v plném proudu

"Povinná předškolní docházka na umístění tříletých dětí dopad ale neměla (všechny byly přijaty). Rodičům dětí, kterých se týkala povinná předškolní docházka, a které nedorazily k zápisu, rozeslaly ředitelky školek výzvu. Některé rodiny na ni reagovaly a udaly důvod, proč nepřišly k zápisu. Seznam dětí, které se mateřským školám neozvaly, předaly ředitelky na sociální odbor. Na základě spolupráce se sociálním odborem se podařilo do školek umístit ještě několik dalších dětí, které původně nepřišly k zápisu," dodala mluvčí Tůmová.

Autor: Kateřina Husárová