V Kladně přibudou dva noví autodopravci

Kladno /FOTOGALERIE/ - Od zapojení Kladna do integrované dopravy se vedení ČSAD MHD Kladno potýká už od srpna s velkými problémy. Dopravní společnost má totiž trvalý nedostatek řidičů a některé linky do Prahy často nevyjedou.

Kvůli tomu, že se komplikace nedaří dlouhodobě odstranit a lidi vozí dokonce i soukromý muzejní exponát autobusu, jehož datum výroby sahá až do roku 1982, budou od listopadu nejméně dvě linky s označením 323 a 620 zajišťovat pro Kladno noví soukromí dopravci. Těmi jsou Pohl Kladno a Valenta Bus.

Vzhledem k častým výpadkům mnohdy i desítek autobusových spojů na linkách přistoupí Středočeský krajský úřad, který je objednavatelem dopravy pro region, k sankcím. „Vše bude projednáno v rámci správního řízení ještě v říjnu,“ potvrdil Kladenskému deníku mluvčí kraje Pavel Lochař.

Celkově chybí na Kladensku na osmdesát spojů, které nevyjíždějí, jak by podle jízdního řádu měly, a to zejména mezi Kolčí a Prahou a dále mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou. Podle mluvčího kraje Pavla Lochaře bude zajištění služeb v přepravě cestujících oběma dopravcům přiděleno coby řešení mimořádné situace. Zvolený postup je prý v souladu se zákonem o veřejných službách.

Integrace veřejné dopravy mezi Kladnem a Prahou byla spuštěna v sobotu 26. srpna letošního roku. Jedná se o převratnou změnu v dopravě, která by měla cestujícím zjednodušit život a usnadnit denní přesun do práce nebo do školy. zatím to však v případě Kladna bylo spíše naopak.