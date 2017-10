V Kladně vznikl největší 3D model stavebnice

Kladno - Kladeňáci si připisují další světové prvenství. Zaměstnanci zdejší továrny vytvořili z kostiček Lega největší 3D model stavebnice na světě, který je od minulého týdne k vidění v Lego House v dánském Billundu. V den otevření ho přišla obdivovat i dánská královská rodina.

Stavba domu s podlahovou plochou 12 tisíc metrů čtverečních trvala čtyři roky. Kladenskému deníku to řek-la mluvčí Lega Markéta Vaňková. Zaměstnanci kladenského závodu vytvořili modely pro hlavní dům společnosti od návrhů až po výrobu. Hlavní dům světové značky je otevřený návštěvníkům celoročně a obsahuje pětadvacet milionů kostiček stavebnice v různých zážitkových zónách. Součástí jsou čtyři herny a dvě výstavní síně.

Jak řekl při otevření domu majitel továrny, splnil se mu tímto jeho dávný sen. „Vždy jsem si přál, vytvořit místo, kde si budou moci návštěvníci užít lego na maximum. Dům je oslavou kreativity a příkladem, jakou moc má učení hrou. Při hře si děti osvojují tolik potřebné základní dovednosti, jako je kreativita nebo schopnost spolupracovat a řešit problémy,“ uvedl majitel společnosti Lego Kjeld Kirk Kristiansen a dodal: „Kostkami se můžete vyjádřit tvůrčím způsobem a vytvořit cokoliv, co si umíte představit. Možnosti jsou nekonečné a nikde jinde na světě si je neužijete tak jako zde.“



V novém domě, kde je vidět práce Kladeňáků na každém kroku je, kromě jiného i bezmála šestnáctimetrový vysoký model nazvaný Strom kreativity z více než šesti milionů kostek lega vážící přes deset tun. Jeho stavba trvala 1 200 hodin, výroba přes 24 tisíc hodin. Zajímavostí jsou například také modely dinosaurů nebo vodopádu téměř ze dvou milionů kostek.

Dům postavený podle projektu architektonické firmy BIG (Bjarke Ingels Group) představuje 21 bílých kostek postavených na sebe, jeho fasádu pokrývají dlaždice vytvářející iluzi, že budova je celá postavená z lega. Odhadem by ho ročně mohlo navštívit zhruba 250 tisíc lidí. Zájemci si návštěvu musí ale předem objednat na webu firmy.



V kladenském závodu se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí. Firma má více než 2500 zaměstnanců. Lego má pět výrobních závodů, kromě Kladna ještě v Dánsku, Maďarsku, Mexiku a loni otevřenou továrnu v Číně.



Stavebnicové kostky lego byly vynalezeny v Billundu a poprvé uvedeny na trh v roce 1958.

Deník položil několik otázek kladenské manažerce projektového týmu Ludmile Pavlíčkové

Jak vznikal koncept LEGO House?

Na konceptu pracoval tým v Dánsku. Od něj jsme obdrželi zadání pro konkrétní modely, které by měly být v LH umístěny. Mnohdy bylo zadání ale velmi otevřené a bylo na našem design týmu přijít s tou myšlenkou, co za konkrétní model by mohlo v které části LH stát. Tak je to např. i s hlavním a ikonickým modelem celého LEGO House – Stromem kreativity. Dostali jsme definovaný prostor uprostřed centrálního schodiště a bylo na nás a designerech v Dánsku vymyslet to nejvhodnější ztvárnění LEGO historie a hodnot, na kterých společnost stojí. Finální a realizovaná myšlenka pochází z Kladna!



Kolik modelů bylo postaveno v naší továrně v Kladně?

Celkem jsme vyvinuli a vyrobili 48 modelů. Jak vidno, projekt není zdaleka největší co do počtu modelů, svá prvenství má nicméně v jiných hodnoceních a pohledech. Zmínit můžeme počet použitých LEGO kostek pro stavbu, hodiny strávené vývojem a následnou produkcí modelů, komplexitu a složitost modelů, délku celého projektu, délku a obsáhlost instalace.



O jaké zajímavosti, perličky o modelech byste se s námi mohli podělit?

Bylo by jich mnoho, tak třeba: model World Explorer (Diorama) zabírá plochu 57 m2, v tomto modelu jsou schovány 4 km elektrokabelů, model rozsvěcuje 4 270 LED světýlek plus 87m LED svítících pásek, na třech ostrovech Dioramy najdete přibližně 1 480 stromů a 2 500 různorodých minifigurek. LEGO Strom vysoký 15,5 m se stavěl celých 9 měsíců, jeho kořeny se rozprostírají na ploše 4 x 4 m, kmen má v jeho nejširším místě průměr 2m. Strom zdobí 213 zelených listů, kdy každý váží 16 kg.



Stavěli jste tři dinosaury. V čem se liší a co je naopak spojuje?

Modely se liší především v kostkách, ze kterých jsme je stavěli. Vyvinuli jsme a postavili dinosaura z LEGO® DUPLO®, LEGO® System a LEGO® Technic. V případě Dino Technic se jedná o první použití LEGO® Technic kostek pro výrobu 3D modelu v takovémto rozsahu.