V Lánech odehráli premiéru komedie, z hlediště ji sledoval také autor

Lány - Divadlo Lány slaví 15 let existence. Soubor proto pozval diváky na další premiéru divadelní komedie Miroslava Oupice Co bychom neudělali pro hlavu naší rodiny. Dramatik v hledišti nechyběl.

DĚKOVAČKA DIVADLA LÁNY při premiéře Co bychom neudělali pro hlavu naší rodiny. Zleva: Antonín Tolkačev, Karolína Matějková, Bára Kosárová, Roman Nový, Jakub Týbl a principál souboru, režisér i herec Roman Havelka. Foto: Jiří Skála

Děj komedie

Komediální příběh, který soubor představil přibližuje letní přímořskou dovolenou rodiny Novákových.

Karel Novák je oblastním hercem, na kterého se štěstí v umělecké branži ale dosud neusmálo. Rodinu živí proto převážně jeho manželka Mirka.

Problémy na dovolené začínají po ubytování, neboť vše není tak, jak si Karel myslel, že zajistil. Ve stejném hotelu je ubytován mladý Mike, který je nadějný filmový režisér.

Spolu s ním přijíždí mladičká Adéla, která věří, že jí Mike dostane k filmu a je proto ochotná udělat cokoliv. V momentě, kdy se Mirka dozví, že ve vedle bydlící Mike a je režisérem, rozhodne se vzít kariéru svého muže, spolu s ostatními členy rodiny, do vlastních rukou…

Autor

Neuvěřitelně plodný šestačtyřicetiletý autor Miroslav Oupic oceňuje jedinečnou příležitost zažít vizualizaci díla jinak, než jak se odehrávalo při psaní v jeho hlavě. S provedením Divadla Lány je velmi spokojený a členy souboru obdivuje za to, v jak krátkém čase dokázali komedii nastudovat. „Výkony ochotníků jsou nádherné. Mnohdy až profesionální.

Když povážím, že se herci sešli pouze asi dvanáctkrát a naučili se více jak šedesát stran scénáře, považuji to obrovský úspěch. Navíc se snaží držet původního textu. Kolikrát vznikne vtip přeřeknutím a to mám moc rád. Někdy to na jevišti vyjde lépe, než když to měsíc vymýšlím nad papírem," potvrzuje autor.

„Diváci se v Lánech bavili a já také. Atmosféra byla výborná. I z tohoto důvodu píši rád komedie. Chci, aby si lidé do divadla přišli odpočinout. Starostí mají i tak dost," dodává autor.

Spisovatel, dramatik a textař Miroslav Oupic má mnoho inspirací i na další díla, jen je nestíhá už pomalu sepisovat. „Teď mám rozepsanou filmovou pohádku. Dále pracuji na další divadelní hře a do toho textuji písničky. Jediné co mi chybí, je čas," přiznává.

Jednu z Oupicových nejnovějších her z kategorie dramat chystá pardubické divadlo, má název Freddie Mercury: Poslední interview. Autor ji věnoval ke zpěvákovým dvěma výročím 70 let od narození a 25 let od úmrtí. Na díle spolupracoval s Peterem Freestonem, dlouholetým Freddieho tajemníkem, který žije v současnosti v České republice.

Osoby a obsazení Divadlo Lány

Co bychom neudělali pro hlavu naší rodiny

Karel Novák – Roman Nový, Mirka Nováková – Bára Kosárová, Denisa – Karolína Matějková, František Král - Antonín Tolkačev, Mike – Jakub Týbl, Adélka – Štěpánka Stanická, Hotelový poslíček – Roman Havelka.

Režie: Roman Havelka

Dramaturgická spolupráce: Štěpánka Stanická, Roman Havelka,

Autor: Miroslav Oupic je mladý český dramatik, scenárista, spisovatel a textař. Narodil se v roce 1970, vystudoval VŠE v Praze a začal pracovat v marketingu, PR a také jako novinář. Teprve následně zjistil, že jej mnohem více zajímá vlastní tvorba a všechny kreativní činnosti s ní spojené. V roce 2006 začal psát profesionálně (kniha Tajný deník Barborky Syslové). Následovaly filmové scénáře a od ledna 2010 i divadelní scénáře, především komedie.