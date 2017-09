OBRAZEM: V Lisovicích odhalí pamětní desku Jana Malypetra

Lisovice - V sobotu 23. září se uskuteční slavnostní odhalení pamětní desky Jana Malypetra, jednoho z nejvýznačnějších československých politiků, od jehož úmrtí uplyne právě 70 let. Deska bude umístěna na hlavní budově statku, ve kterém oslavil svatbu a později i strávil poslední část svého života. Ten se nachází ve Zlonicích u Slaného, konkrétně v přidružené obci Lisovice.

Účastníci akce se sejdou na 10. hodinu v parku železničního muzea, kde na prvorepublikového premiéra zavzpomínají jeho vnuci. Jeho odkaz připomene předseda spolku Centrum pro občanské svobody, Václav Klaus, práci na desce přítomným přiblíží akademický sochař Zbyněk Fojtů. Po následném odhalení pamětní desky si účastníci budou moci prohlédnout prostory bývalého statku (včetně současných expozic i nově opravené nejstarší části budovy) a obdrží brožurku shrnující význam Jana Malypetra pro rozvoj železnice na Slánsku.

Jan Malypetr, předsedy vlády ČSR, člen Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (do roku 1922 Českoslovanská strana agrární), zakládající člen Ligy proti bolševizmu se narodil se 21. 12. 1873 v Klobukách, kde žil až do roku 1934, kdy rodový statek předal svému synovi a přestěhoval se do Lisovic u Zlonic do statku, ze kterého pocházela jeho manželka a ve kterém dnes sídlí železniční muzeum. V letech 1934 – 1940 současně využívali i svůj pražský byt. Zemřel ve Slaném 27. září 1947. Ve své politické kariéře prošel od starosty rodných Klobuk přes funkci okresního starosty ve Slaném do celostátní politiky.

Byl členem prvního najmenovaného národního shromáždění při vzniku ČSR a následně jeho zvoleným poslancem až do roku 1939, tedy po celou dobu existence meziválečného Československa. V tomto období vykonával střídavě funkci předsedy Národního shromáždění republiky Československé, ministra vnitra a předsedy vlády. Asi nejznámější z jeho premiérských počinů je zahájení stavby hraničního opevnění v roce 1935. Jeho politickou kariéru nadobro ukončil poválečný nástup 4 stran Národní fronty v roce 1945 uskutečněný ve smyslu Košického vládního programu.