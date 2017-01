V přízemí zámku chystá Buštěhrad infocentrum

Buštěhrad - O osudu části buštěhradského zámku rozhodne nové vedení Středočeského kraje letos. Druhá část zámku patří městu Buštěhrad, které do rekonstrukce investuje.

Pohled na zámek ze zahradyFoto: Deník

Kraj měl naplánovanou kompletní opravu nemovitosti, ale po zadržení a obvinění tehdejšího hejtmana Davida Ratha zámek čeká už pátým rokem na rozhodnutí, zda budou opravy krajské části pokračovat. Dalšími variantami jsou například prodej soukromému investorovi nebo převedení i zbylé části městu.



„To je další kauza, kterou letošní rok budeme muset řešit a zaujmout k ní nějaké stanovisko,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).



Opravu krajské části zámku prosazoval Rath, který byl nepravomocně odsouzen kvůli manipulaci se zakázkami, včetně té na opravu Buštěhradu. Pražský vrchní soud v říjnu rozsudek zrušil, takže krajský soud bude o případu rozhodovat znovu.



Ačkoli měly být v uplynulém období na opravu použity evropské dotace, kvůli změně dotační politiky to nebylo možné. Náklady opravy se odhadují na 100 milionů korun.



Třítisícové město Buštěhrad u Kladna má přibližně čtyřicetimilionový rozpočet, není tedy v jeho možnostech z něj opravit zbývající část zámku, která má sice novou střechu, ale její technický stav je velmi špatný.



Jak potvrdila už před časem Kladenskému deníku starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková, radnice investuje do oprav městské části zámku pravidelně, loni přes milion korun. Náklady částečně pokryla dotace ministerstva kultury.



V přízemí zámku město Buštěhrad plánuje informační centrum. Náklady na jeho vybudování budou přibližně kolem dvou milionů korun. I na tyto opravy chce město získat dotace z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury.



Podle starostky Daniely Javorčekové, je nyní hotový potřebný projekt a práce by mohly začít, když vše půjde bez problémů, už na jaře.