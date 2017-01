V rámci Akce X zkontrolovali policisté desítky aut a řidičů

Kladensko - Akce zaměřená na viditelnost osádky vozidla při mimořádných událostech se uskutečnila o víkendu v celém Středočeském kraji. Také na silnicích Kladenska a Slánska mohli řidiči zaznamenat policejní hlídky.

Preventivní bezpečnostní policejní akce X zaměřená na viditelnost motoristůFoto: Jiří Skála

V rámci akce X provedli policisté řadu kontrol zastavených vozidel, přičemž shledali v jednotlivých případech nedostatky.

Jak je dáno v zákoně, pokud řidič při řešení technické závady nebo při dopravní nehodě vystoupí mimo obec z vozidla na komunikaci, musí mít vždy na sobě oblečenou reflexní vestu, kterou je povinen mít ve vozidle.

Do dopravně bezpečnostní akce se zapojili i kladenští policisté s policistkou oddělení tisku a prevence. V rámci kontrol se zaměřili primárně na viditelnost motoristů, ale také na kontrolu technického stavu vozidel. „Hlídky dále věnovaly pozornost zimním pneumatikám, avšak nejen těm. Zaměřili se na vše, co se technického stavu vozidla týká, a to je například osvětlení vozidla, prasklé nebo poškozené čelní sklo, zatemnění čelního skla či předních bočních skel," řekla kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.

Co se týče viditelnosti motoristů a povinné výbavy mít reflexní vestu v souvislosti s nouzovým stáním, policisté řidiče při kontrolách informovali o nutnosti jejího správného uložení. Pokud motorista při řešení technické závady nebo při dopravní nehodě z auta vystoupí, musí si ji obléknout, proto by ji měl mít po ruce, nikoliv v zavazadlovém prostoru.

„Cílem akce bylo připomenout řidičům tuto povinnost a upozornit je na bezpečnost celé posádky vozidla, popřípadě dovybavit ostatní reflexními vestami určenými právě spolucestujícím, aby i oni byli v případě nouzového stání a při pohybu kolem odstaveného vozidla v bezpečí a dobře viditelní," uzavřela mluvčí.